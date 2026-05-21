Road Widening: १५० वर्ष जुन्या ७५ वडांच्या संरक्षणासाठी रस्त्याचा मार्ग बदलण्याचा प्रस्ताव; नगरसेविका वैशाली बनकरांचा पुढाकार

पुणे : शहरात विकासकामे करण्यासाठी, रस्ता रुंदीकरण करण्यासाठी झाडे तोडून जागा उपलब्ध केली जाते. पण हडपसर-सासवड रस्त्याचे रुंदीकरण करताना स्थानिक नगरसेविकेने संवेदनशीलता दाखविला आहे. या रुंदीकरणासाठी १५० वर्षांहून वय असलेली सुमारे ७५ वडाची झाडे तोडावी लागणार आहेत. ही झाडे न तोडता त्याऐवजी रस्ता शेजारच्या जागेवर स्थलांतर करावा असा प्रस्ताव महापालिकेच्या शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. यावर आता काय निर्णय होणार याकडे लक्ष लागले आहे. .गणेशखिंड रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यासाठी महापालिकेने अनेक झाडे तोडण्याचे नियोजन केले आहे. त्यास शहरातील पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी विरोध करत आंदोलन केले आहे. यापूर्वीही प्रकल्पांसाठी झाडे तोडली जाणार असल्याने नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. महापालिकेची विकास कामे आणि पर्यावरण संवर्धन यावरून शहरात कायम वादाची स्थिती निर्माण होते. त्यात नेमका तोडगा काय काढावा, झाडांचे संवर्धन करत विकास कामे कशी करावीत यावर फारशी चर्चा होत नाही. असे असताना आता नगरसेविका वैशाली बनकर यांनी शहर सुधारणा समितीपुढे १५० वर्ष जुनी असलेली ७५ वडाची झाडे वाचवावीत असा प्रस्ताव दिला आहे..हडसपर ते सासवड या दरम्यान संत ज्ञानेश्वर पालखी महामार्गाचे ४५ मीटर इतके रुंदीकरण होणार आहे. सध्या हा रस्ता ३० मीटर रुंदीचा आहे. कॅनल पूल ते सत्यपूरम फुरसुंगी उरुळी देवाची नगर परिषद हद्दीपर्यंत हा रस्ता ४५ मिटर रुंदीकरण केला जाणार आहे.सासवडकडे जाताना डाव्या बाजूने वस्ती आहे. तेथे ३६ मिटर रुंदीचा रस्ता होणार या नियोजनाने नागरिकांनी घरे बांधलेली आहेत. तसेच याच बाजूने सुमारे सुमारे पावणे दोन किलोमीटर पर्यंत रस्त्याच्या कडेने ७५ वडाची झाडे आहेत. त्यांचे आयुर्मान हे १५० वर्षापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे ४५ मिटरचा रस्ता करताना ही झाडे तोडावी लागतील, त्यातून पर्यावरणाच्या दृष्टीने मोठे नुकसान होऊ शकते, नागरिकांची घरे पाडली जाणार असल्याने त्यांचेही नुकसान होईल, शिवाय नुकसान भरपाईसाठी महापालिकेलाही भुर्दंड सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरण करताना तो सासवडकडे जाताना उजव्या बाजूला ग्लायडिंग सेंटरच्या जागेत स्थलांतरित करावा त्यामुळे डावी बाजू पूर्णपणे सुरक्षीत राहील. केंद्र सरकारने सहकार्य केले तर ही जागा मिळू शकते. ७५ वडाची झाडे यामुळे वाचू शकतात असा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीपुढे बनकर यांनी ठेवला आहे. त्यावर आचारसंहिता संपल्यानंतर निर्णय होणार आहे.कोट''संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाचे रुंदीकरण करताना १५० वर्षापेक्षा जास्त जुनी असलेली ७५ वडाची झाडे वाचावीत यासाठी हा प्रस्ताव शहर सुधारणी समितीला दिला आहे. शहराच्या विकासाला बाधा न आणता वृक्षसंवर्धन होऊ शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारचे सहकार्य आवश्यक आहे.''- वैशाली बनकर, नगरसेविका.