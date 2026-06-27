पुणे

Pune University Gandhi Smarak: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात महात्मा गांधी स्मारक समिती स्थापन

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात महात्मा गांधी स्मारक उभारणीसाठी सर्वानुमते समिती स्थापन; सत्य, अहिंसा व संविधानिक मूल्यांचा वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार
Establishment of Mahatma Gandhi Memorial Committee at Savitribai Phule Pune University

Establishment of Mahatma Gandhi Memorial Committee at Savitribai Phule Pune University

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे स्मारक उभारण्याच्या उद्देशाने शनिवारी सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तसेच माध्यम क्षेत्रातील मान्यवरांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वानुमते "राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्मारक समिती, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ" या समितीची स्थापना करण्यात आली.

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