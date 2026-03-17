Pune News: ‘इथेनॉल’चे व्याज अनुदान रखडले; साखर उद्योगाचा केंद्रीय अन्न मंत्रालयाकडे पाठपुरावा, दोन वर्षांपासून अनुदानाच नाही!

पुणे: विविध पूरक धोरणांमुळे इथेनॉल प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली. त्यासाठी कर्ज घेण्यास प्रोत्साहन देऊन, त्यावरील व्याज अनुदान देण्याचे आश्वासन केंद्राने दिले होते. मात र, दोन वर्षांपासून व्याज अनुदान मिळालेले नाही..वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनकडून (विस्मा) या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी केंद्रीय अन्न मंत्रालयाला पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्यात ई-२० म्हणजेच पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे २० टक्के मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट पाच वर्षे अगोदरच साध्य करण्यात यश आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रम मुदती अगोदर यशस्वी झालेला असताना दुसऱ्या बाजूला इथेनॉल प्रकल्पांना दोन वर्षापासून व्याज अनुदान देण्यात आले नाही..या उलट बँकांनी मात्र दिलेल्या कर्जाचे व्याज वसूल केले. देशाच्या साखर उद्योगाने इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये ४० हजार कोटींची गुंतवणूक केली असून, यातील चाळीस टक्के एकट्या महाराष्ट्रातून झाल्याचे 'विस्मा'ने केंद्राच्या निदर्शनास आणले आहे. याशिवाय, इथेनॉलमधील योगदान सुमारे २० टक्के असतानाही काही कारखान्यांचे इथेनॉल कोटा २५ ते ३० टक्क्यांनी कमी केल्याने उद्योगास आणखी फटका बसत असल्याचे 'विस्मा'ने सांगितले..'एफआरपी' देण्यात अडचणीसाखरेची 'एफआरपी' (रास्त आणि किफायतशीर दर) आतापर्यंत सहा वेळा वाढवली गेली असताना साखरेची कमाल विक्री किंमत २०१९ पासून केवळ ३१ रुपये किलो ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार १४ दिवसांत एफआरपी देण्याचे बंधन पाळण्यात साखर कारखान्यांना अडचणी येत आहेत. महाराष्ट्रात एफआरपीची थकबाकी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेल्याचेही पत्रात नमूद केले आहे.