Prakash Ambedkar : देशात सर्वसमावेशक नेतृत्वाचा अभाव; आंबेडकरांची टीका

पुणे : ‘‘मतचोरीचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला आहे. मात्र त्याऐवजी सायंकाळी सहानंतर झालेल्या मतदानाचा मुद्दा हाती घेणे आवश्यक होते. सायंकाळी सहानंतर झालेल्या मतदानाची कोणतीही माहिती नाही. सध्या देशात सर्वसमावेशक नेतृत्व नाही. जे नेतृत्व आहे ते पक्षीय आहे. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर होत आहे,’’ असे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले..पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्याबरोबर मंगळवारी वार्तालाप आयोजित केला होता. त्यावेळी त्यांनी ही टीका केली. पत्रकार संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील आणि सरचिटणीस मंगेश फल्ले यावेळी उपस्थित होते..आंबेडकर म्हणाले, ‘‘राजकीय नेते पक्ष सांभाळण्याचे काम करत आहेत. राज्या-राज्यात वाद होत आहेत. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग यांच्यानंतर सर्वसमावेश राजकीय नेतृत्व देशात दिसले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सनातन हिंदुत्ववाद्यांचे पंतप्रधान आहेत,’’ अशी टीकाही त्यांनी केली. तसेच ‘‘समाजातील एक वर्ग वंचितांना कधीच मतदान करणार नाही. वंचित समाजाचा प्रतिनिधी निवडून आला तर स्पर्धक वाढतील, हे त्यामागील कारण आहे. .ही परिस्थिती बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र त्याला अजून अवधी लागणार आहे.’’ तर, मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली. यासंदर्भात आंबेडकर म्हणाले, ‘‘जरांगे हे रयतेतील मराठ्यांसाठी लढत असल्याचे सांगतात. प्रत्यक्षात तसे नाही. रयतेतील गरीब मराठ्यांसाठी लढा उभारण्याची संधी त्यांना गेल्या निवडणुकीत मिळाली होती. मात्र त्यांनी ती गमाविली.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.