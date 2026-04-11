पुणे : शिक्षण विभागाच्या प्रोग्रेसिव्ह असेसमेंट टेस्टसाठी (पॅट) शाळांना विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत अपुऱ्या प्रश्नपत्रिका मिळाल्याचे पुन्हा समोर आले आहे. शनिवारपासून (ता. ११) परीक्षा सुरू होत असून, प्रश्नपत्रिकांचा तुटवडा असल्याने परीक्षा कशी घ्यायची, असा प्रश्न शाळांसमोर निर्माण झाला आहे. राज्यात ११, १५ आणि २२ एप्रिलदरम्यान इयत्ता दुसरी ते आठवीसाठी 'पॅट-३'अंतर्गत संकलित चाचणीचे आयोजन केले आहे..दहा माध्यमांत होणाऱ्या परीक्षेत प्रथम भाषा, गणित आणि इंग्रजी विषयांचा समावेश आहे. मात्र, अनेक शाळांमध्ये पटसंख्येपेक्षा कमी प्रश्नपत्रिका पोहोचल्या आहेत. शनिवारी सर्व माध्यमांच्या इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची प्रथम भाषा चाचणी होणार आहे. अनेक शाळांना चाचणीच्या प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत अपुऱ्या आल्या आहेत..अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत 'पॅट' परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका पुन्हा अपुऱ्या आल्या आहेत. दरवर्षी हा प्रकार होतो. शिक्षण विभागाने पॅट परीक्षेचे नियोजन करण्यापूर्वी शाळांमधील इयत्तानिहाय विद्यार्थिसंख्येबाबत माहिती पडताळून पाहणे आवश्यक आहे.- महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ.आठवीचे ५७ विद्यार्थी असून, शाळेला केवळ ३५ प्रश्नपत्रिका आल्या आहेत. विद्यार्थिसंख्येनुसार प्रश्नपत्रिका कमी आल्याबाबत केंद्र प्रमुख आणि संबंधितांना कळविले आहे.- कल्याण बरडे, मुख्याध्यापक, कै. आबासाहेब गोसावी माध्यमिक विद्यालय, वडगाव-शिंदे.शाळांना यु-डायसमध्ये जानेवारीमध्ये अद्ययावत झालेल्या आकडेवारीनुसार विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा पाच टक्के जादा 'पॅट'च्या प्रश्नपत्रिका पाठविल्या आहेत. शिक्षण विभागाच्या नियोजनाप्रमाणे प्रश्नपत्रिका स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित शाळांनाच पुरविल्या जातात. परंतु, प्रत्यक्षात प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे, हे पाहावे लागेल.- डॉ. नंदकुमार बेडसे, संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद.