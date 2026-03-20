पुणे : बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाची (बीजे) स्वायत्तता डावलली गेली आहे. सर्वांत आधी मागणी करूनही डावलले गेल्याने या मुद्द्यावर रान पेटले आहे. स्वायत्तता मिळाली तर महाविद्यालय आणि ससून रुग्णालयाच्या कामकाजात मोठे बदल होणार आहेत. 'बीजे'च्या स्वायत्ततेचा पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी पुढे येत असून मुंबई, नागपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयानंतर स्वायत्ततेच्या यादीत 'बीजे'चा समावेश होईल का नाही याकडे वैद्यकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे..राज्यातील तसेच देशातील एक ऐतिहासिक आणि नामांकित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय म्हणून ओळख असलेल्या या संस्थेत सध्या सुमारे दीड हजार विद्यार्थी एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेत असून, ससून रुग्णालयाच्या माध्यमातून दरवर्षी हजारो रुग्णांवर उपचार केले जातात. त्यामुळे या संस्थेच्या कार्यपद्धतीत होणारे कोणतेही बदल थेट आरोग्य सेवांवर परिणाम करणारे ठरणार आहेत..काय होणार फायदेमहाविद्यालयाला शैक्षणिक, प्रशासकीय निर्णय घेता येतील. एखाद्या कामासाठी शासनदरबारी प्रस्ताव पाठवण्याची गरज पडणार नाही.गरजेनुसार नवीन वैद्यकीय अभ्यासक्रम किंवा सुपर स्पेशालिटी कोर्स सुरू करता येतील. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक प्रगत शिक्षण मिळू शकते.रुग्णालय आणि महाविद्यालयातील डॉक्टर, प्राध्यापक आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे लवकर भरता येतील. त्यामुळे रुग्णसेवा सुधारू शकते.रुग्णालयातील विभागांचे आधुनिकीकरण, नवीन उपकरणे खरेदी आणि पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे निर्णय महाविद्यालय स्वतः घेऊ शकते.वैद्यकीय सेवा बळकट झाल्याने मध्यमवर्गीय रुग्णही सरकारी रुग्णालयात उपचार घेण्यास प्राधान्य देऊ शकतील..वैद्यकीय शिक्षणात स्वायत्तता आल्यास दर्जामध्ये सुधारणा होऊ शकते. बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय पुण्यात जरी असले, तरी स्पर्धात्मक परीक्षेतून भारतभरातले विद्यार्थी तिथे येत असतात. महाविद्यालयामधील शिक्षणाचा दर्जा अत्युत्तम आहे, मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील रुग्ण तिथे उपचाराला येत असल्याने, विद्यार्थ्यांना व्यापक अनुभव मिळतो. साहजिकच हा निर्णय पटणारा नाही. याचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.- डॉ. अविनाश भोंडवे, माजी अध्यक्ष, आयएमए महाराष्ट्र.'बीजे' वैद्यकीय महाविद्यालयाला स्वायत्तता हवी. परंतु त्यातून खासगीकरणाची सुरुवात होता कामा नये. महाराष्ट्र सरकारचे वैद्यकीय शिक्षणासाठीचे बजेट व प्रत्यक्ष खर्च २०१७ च्या राष्ट्रीय धोरणात निर्देशिल्याच्या निम्मे आहे. त्यात मोठी वाढ झाली नाही तर स्वायत्ततेच्या नावाखाली खासगीकरण सुरू होईल. ते सर्वसामान्य रुग्णांसाठी, वैद्यकीय शिक्षणाला मारक ठरेल.- डॉ. अनंत फडके, आरोग्यतज्ज्ञ.