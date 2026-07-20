पुणे

Extortion Demand : कंत्राट टिकवण्यासाठी केटरर्सकडे खंडणीची मागणी; पुणे पोस्ट अँण्ड टेलिकॉम सोसायटीच्या संचालकांवर गुन्हा

‘एमराल्ड हॉल’चे कंत्राट टिकवून ठेवण्यासाठी केटरिंग व्यावसायिकाकडून ‘दि पुणे पोस्ट अँण्ड टेलिकॉम को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी’च्या संचालकांनी ६० लाखांची खंडणी मागितल्याचा प्रकार आला समोर.
money extortion

money extortion

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘एमराल्ड हॉल’चे कंत्राट टिकवून ठेवण्यासाठी केटरिंग व्यावसायिकाकडून ‘दि पुणे पोस्ट अँण्ड टेलिकॉम को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी’च्या संचालकांनी ६० लाखांची खंडणी मागितल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Financial extortion
Contractor
catering