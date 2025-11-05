पुणे

लेकींना बरं करतो म्हणणाऱ्या भोंदूबाबाने भुलवलं, इंजिनिअरने इंग्लंडचं घरं, पुण्यातले २ फ्लॅट अन् गावची जमीन विकली; शेवटी फसवणूक

पुण्यात इंजिनिअरची एका भोंदूबाबाने आणि त्याच्या शिष्येनं १४ कोटींची फसवणूक केल्याचं उघड झालं आहे. इंजिनिअरला त्याची सगळी मालमत्ता विकायला लावून पैसे घेतले आणि त्यातून स्वत:साठी मांत्रिक महिलेनं घर खरेदी केलंय.
पुण्यात अंधश्रद्धेतून एका इंजिनिअरची तब्बल १४ कोटींची फसवणूक करण्यात आल्याचं समोर आलंय. शंकर महाराज अंगात येतात असं सांगून तुमच्या सर्व अडचणी दूर होतील असं सांगत इंजिनिअरला लुबाडण्यात आलं. या प्रकरणी तथाकथिक गुरु आणि त्यांच्या शिष्येविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कुटुंबाने भोंदूबाबाला पैसे देण्यासाठी इंग्लंडमधलं फार्महाऊस आणि पुण्यातली संपत्तीही विकली.

