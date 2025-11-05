लेकींना बरं करतो म्हणणाऱ्या भोंदूबाबाने भुलवलं, इंजिनिअरने इंग्लंडचं घरं, पुण्यातले २ फ्लॅट अन् गावची जमीन विकली; शेवटी फसवणूक

पुण्यात अंधश्रद्धेतून एका इंजिनिअरची तब्बल १४ कोटींची फसवणूक करण्यात आल्याचं समोर आलंय. शंकर महाराज अंगात येतात असं सांगून तुमच्या सर्व अडचणी दूर होतील असं सांगत इंजिनिअरला लुबाडण्यात आलं. या प्रकरणी तथाकथिक गुरु आणि त्यांच्या शिष्येविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कुटुंबाने भोंदूबाबाला पैसे देण्यासाठी इंग्लंडमधलं फार्महाऊस आणि पुण्यातली संपत्तीही विकली..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पुण्यातल्या एका मांत्रिक महिलेनं दीपक डोळस या आयटी इंजिनिअरची कोट्यवधींची फसवणूक केलीय. दीपक यांच्या दोन मुलींना दुर्धर आजार आहेत. हे आजार बरे व्हावेत यासाठी ते धडपडत होते. त्यांचे आजार बरे होतील असं सांगून वेदिका पंढरपूर हिने दीपक यांची फसवणूक केली. पुण्यासह इंग्लंडमध्ये असलेली मालमत्ता विकायला लावली. त्या पशातून वेदिका पंढरपूरने पुण्यातल्या महात्मा सोसायटीत आलिशान बंगलाही घेतला..Pune : बाजीराव रोडवरील हत्या प्रकरणी मोठी अपडेट, आरोपींना अटक; तिघेही अल्पवयीन.आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच डोळस यांना मोठा धक्का बसला आहे. आता आपल्या मुलींवर उपचार कसे करायचे हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आले. मुलींवर उपचारासाठी पैसेच उरले नाहीत. दोन लेकी बऱ्या व्हाव्यात यासाठी मांत्रिक महिलेवर विश्वास ठेवला पण आयुष्याची कमाई गमावण्याची वेळ दीपक डोळस आणि पत्नी अंजली डोळस यांच्यावर आलीय..दीपक डोळस हे १२ वर्षे इंग्लंडमध्ये वास्तव्यास होते. आयटी इंजिनिअर असलेल्या दीपक डोळस यांच्या दोन मुलींना दुर्धर आजार आहे. त्यांच्यावर उपचार करतो असं सांगून महिला मांत्रिक वेदिका पंढरपूरकरने त्यांची फसवणूक केली. अंगात शंकर महाराज संचारतात आणि माझ्या आशीर्वादाने मुली बऱ्या होतील असा दावा करत दीपक डोळस यांना आमिष दाखवलं. त्यानंतर दीपक डोळस यांना त्यांच्या मालमत्ता विकायला लावल्या. त्या पैशातून वेदिकाने स्वत:साठी आलिशान बंगला खरेदी केला आहे..पुण्यात सध्या कोथरूड भागात दीपक डोळस राहतात. एका भजनी मंडळाच्या माध्यमातून त्यांची भेट राजेंद्र खडके या भोंदूबाबाशी झाली होती. त्यानेच वेदिका पंढरपूरकर ही आपली शिष्या असून तिच्या अंगात शंकर महाराज संचारतात असं सांगितलं. त्या मुलींचे आजार बरे करतील असं आश्वासन दिलं. पण त्यासाठी तुम्हाला वेदिका आणि तिच्या नवऱ्याच्या खात्यावर पैसे पैठवावे लागतील सांगितलं..भोंदू बाबाच्या बोलण्याला भुलून दीपक डोळस यांनी त्यांच्या खात्यातली रक्कम, एलआयसी, ठेवी, म्युचुअल फंडातली रक्कम, पीएफ यातले सगळे पैसे वेदिका पंढरपूरकर यांच्या खात्यात पाठवले. त्यानंतर इंग्लंडमधलं घर, फार्महाऊस विकलं. पुण्यातले दोन फ्लॅट, गावाकडेचं घर आणि शेतजमीनही विकली. याचेही पैसे वेदिकाने आपल्याकडे घेतले. पण मुलींचे आजार काही बरे झाले नाहीत. आज त्यांच्याकडे उपचारासाठी पैसे नाहीत, दोन मुलींना घेऊन भाड्याच्या घरात राहण्याची वेळ त्यांच्यावर आलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.