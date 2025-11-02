पुणे

माझा बॅचमेट इथं अधिकारी, बोगस IPS पोहोचला पुणे आयुक्तालयात; ज्याचं नाव घेतलं तो समोर येताच...

पुणे आयुक्तालयात माझा बॅचमेट अधिकारी आहे असा दावा करत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेणाऱ्या आणि आयपीएस अधिकारी असल्याची बतावणी करणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. पुणे पोलीस आयुक्तालयात या घटनेमुळं खळबळ उडाली आहे.
Pune Police Bust Man Pretending to Be IPS Officer Meeting Senior Officials

Pune Police Bust Man Pretending to Be IPS Officer Meeting Senior Officials

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पुण्यात आयपीएस अधिकारी असल्याची बतावणी करत एक जण थेट पुणे पोलीस आयुक्तालयात पोहोचला. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला भेटल्यानंतर माझा मित्रही आयपीएस असल्याचं सांगितलं. मित्राबाबत अधिक विचारताच जे नाव घेतलं तोच समोर आल्यानं बनावट आयपीएस अधिकाऱ्याचं पितळं उघडं पडलं. आता या प्रकरणी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सागर वाघमोडे असं बोगस अधिकाऱ्याचं नाव आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
UPSC
IPS

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com