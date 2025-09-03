पुणे

Pune News : आयटी कंपनीच्या संचालकावर फसवणुकीचा दुसरा गुन्हा दाखल, पोलिसांचा शोध सुरू

IT Job Scam : पुण्यात फ्लायनट सास कंपनीमार्फत खोट्या नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून २७ लाख रुपयांची फसवणूक; संचालक अटकेत, दोघे फरार.
Updated on

पिंपरी : आयटी कंपनीत मोठ्या वार्षिक पॅकेजचे आमिष दाखवून आयटी अभियंता तरुणांची फसवणूक केल्या प्रकरणी कंपनीच्या संचालकांवर हिंजवडी पोलिसांनी दुसरा गुन्हा दाखल केला.

