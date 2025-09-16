पुणे

National Advertising Day: राष्ट्रीय जाहिरात दिनानिमित्त फेमतर्फे आर्टवर्क स्पर्धा जाहीर

FAME Art Competition:फेडरेशन ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग अँड मार्केटिंग एंटरप्रेनियर्स (फेम) तर्फे राष्ट्रीय जाहिरात दिनाचे औचित्य साधून या वर्षी भव्य आर्टवर्क स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या वर्षीची थीम “स्वदेशी खरेदी करा – आत्मनिर्भर भारत घडवा” अशी जाहीर करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
