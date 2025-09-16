National Advertising Day: राष्ट्रीय जाहिरात दिनानिमित्त फेमतर्फे आर्टवर्क स्पर्धा जाहीर

फेडरेशन ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग अँड मार्केटिंग एंटरप्रेनियर्स (फेम) तर्फे राष्ट्रीय जाहिरात दिनाचे औचित्य साधून या वर्षी भव्य आर्टवर्क स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या वर्षीची थीम “स्वदेशी खरेदी करा – आत्मनिर्भर भारत घडवा” अशी जाहीर करण्यात आली आहे..या स्पर्धेत फेमच्या सर्व सदस्य एजन्सींबरोबरच महाविद्यालयीन विद्यार्थी व नवोदित कलाकारांना सहभाग घेण्याची संधी मिळणार आहे. स्पर्धेचा विषय “स्वदेशी खरेदी / Buy Indian, Build Nation” असा ठरवण्यात आला असून आर्टवर्कचे सादरीकरण 16x15 सेमी आकारात डिजिटल स्वरूपात ( Pdf & cdr / Illustrator फ्री फाईल) पाठवणे आवश्यक आहे.स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी कोणतेही प्रवेश शुल्क नाही. इच्छुकांनी आपली आर्टवर्क्स 10 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत federation.fame@gmail.com या मेलवर पाठवावीत..बक्षिसे प्रथम पारितोषिक – ₹11,000 रोख व सन्मानपत्रद्वितीय पारितोषिक – ₹5,000 रोख व सन्मानपत्रतृतीय पारितोषिक – ₹3,000 रोख व सन्मानपत्र.याशिवाय, प्रथम क्रमांकाचे आर्टवर्क राज्यभरातील प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे, ही या स्पर्धेची विशेष आकर्षण ठरणार आहे. विजेत्यांची निवड विशेष आर्टिस्ट कमिटीद्वारे केली जाईल व समितीचा निर्णय अंतिम राहील..Godavari Accident: गोदावरी नदीत पडून ७० वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू; आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मदतीने शोधकार्य.फेमचे अध्यक्ष रवी पवार यांनी सांगितले की, “देशाच्या प्रगतीसाठी स्वदेशी खरेदीला चालना मिळणे गरजेचे आहे. युवक व नवोदित कलाकारांनी आपल्या कल्पनाशक्तीतून व सर्जनशीलतेतून या संदेशाला प्रभावीपणे जनमानसात पोहोचवावे, हीच या स्पर्धेमागची प्रेरणा आहे.” फेमचा लोगो मिळवण्याकरता दिलेल्या QR कोड स्कॅन करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.