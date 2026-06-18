Pune Education: फराटे पाटील महाविद्यालयास एक कोटी दंड; मान्यता मिळविण्यासाठी कर्मचारी कागदोपत्री दाखवून दिशाभूल

मांडवगण फराटा : येथील फराटे पाटील आयुर्वेदिक वैद्यकीय महाविद्यालयावर भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाने (NCISM) तब्बल एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. महाविद्यालयाने मान्यता मिळविण्यासाठी अशैक्षणिक व रुग्णालयीन कर्मचारी केवळ कागदोपत्री दाखवून खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.आयुष मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्डाने (MARBISM) हा आदेश जारी केला. सार्वजनिक तक्रार निवारण पोर्टलवर दाखल झालेल्या तक्रारीच्या चौकशीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चौकशीदरम्यान महाविद्यालयाने दाखविलेले अनेक कर्मचारी प्रत्यक्षात त्याच ट्रस्टच्या इतर महाविद्यालये, शाळा आणि संस्थांमध्ये प्राध्यापक, विभागप्रमुख, प्राचार्य किंवा इतर पदांवर कार्यरत असल्याचे उघड झाले. .काही कर्मचारी एकाच वेळी दोन ते तीन संस्थांमध्ये वेगवेगळ्या पदांवर कार्यरत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले. सुनावणी समितीने कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये गंभीर विसंगती असल्याचे नमूद केले. महाविद्यालयाने सादर केलेले स्पष्टीकरण आणि भाग-१ मधील नोंदी परस्परविरोधी असल्याचेही समितीने स्पष्ट केले. आयोगाच्या निरीक्षणानुसार संबंधित कर्मचारी प्रत्यक्ष सेवेत नसताना त्यांना रुग्णालयीन, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, लेखा किंवा इतर अशैक्षणिक पदांवर दाखवून नियमानुसार आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचा आभास निर्माण केला. .त्यामुळे MESAR (UG-Ayurveda) Regulations, 2024च्या नियम ७१चे थेट उल्लंघन झाल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. MARBISMच्या १५७ व्या बैठकीत सुनावणी समितीचा अहवाल सादर केला. त्यानंतर मंडळाने महाविद्यालयाने खोटी, दिशाभूल करणारी व बनावट माहिती सादर करून मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याचा निष्कर्ष नोंदविला..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...१५ दिवसांत दंड भरण्याचे आदेशआयोगाने महाविद्यालयाला १५ दिवसांच्या आत एक कोटी रुपयांचा दंड जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. निर्धारित मुदतीत रक्कम न भरल्यास इशारा, मान्यता रद्द करणे, प्रवेश क्षमता कमी करणे अथवा इतर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.