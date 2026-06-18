पुणे

Pune Education: फराटे पाटील महाविद्यालयास एक कोटी दंड; मान्यता मिळविण्यासाठी कर्मचारी कागदोपत्री दाखवून दिशाभूल

college recognition fraud case in Maharashtra: कर्मचारी कागदोपत्री दाखवून खोटी माहिती; NCISMची कारवाई, MESAR नियमांचे उल्लंघन ठरले
Fake Staff Records Cost College Dear; Farate Patil Institution Penalized ₹1 Crore

Fake Staff Records Cost College Dear; Farate Patil Institution Penalized ₹1 Crore

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मांडवगण फराटा : येथील फराटे पाटील आयुर्वेदिक वैद्यकीय महाविद्यालयावर भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाने (NCISM) तब्बल एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. महाविद्यालयाने मान्यता मिळविण्यासाठी अशैक्षणिक व रुग्णालयीन कर्मचारी केवळ कागदोपत्री दाखवून खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे.

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