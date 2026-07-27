Pune Crime : चारित्र्याच्या संशयावरून शिरूरमध्ये शेतमजूर पत्नीचा लाकडी दांडक्याने खून; पती ताब्यात

शिरूर : शेतमजूर पतीने, चारित्र्याच्या संशयावरून आपल्या पत्नीचा लाकडी दांडक्याने बेदम मारहाण करून खून केल्याची घटना डोंगरगण (ता. शिरूर) येथील शिवनगर परिसरात काल (ता. २६) दुपारी तीन च्या सुमारास घडली. हल्लेखोर पतीला शिरूर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. .शीतल तुकाराम काळे (वय ३५, रा. डोंगरगण, ता. शिरूर, जि. पुणे) असे खून झालेल्या शेतमजूर महिलेचे नाव असून, ओमकार बाळू भिंगे (रा. डोंगरगण, ता. शिरूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी मृत शितल यांचे पती तुकाराम हेमा काळे याच्या विरोधात खूनाचा गुन्हा दाखल केला. काळे याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, मूळचे शिनोली (ता. आंबेगाव, जि. पुणे) येथील रहिवासी असलेले काळे दांपत्य १५ दिवसांपूर्वी डोंगरगण जवळील शिवनगर येथील डॉ. हिरामण चोरे यांच्या शेतावर कामासाठी आले होते. शेतातच असलेल्या खोलीत राहणाऱ्या या दांपत्यामध्ये सतत वाद होत होते. तुकाराम काळे हा दारू पिवून आल्यानंतर पत्नी शितल हिला चारित्र्याच्या संशयावरून सतत मारहाण करीत असे. डॉ. चोरे यांच्या शेतावर मुकादम म्हणून काम करणारे मूळचे वडमुरंबी (ता. देवनी, जि. लातूर) येथील भिंगे हे नऊ महिन्यांपासून या शेतावर कार्यरत होते व काळे दांपत्य वास्तव्यास असलेल्या खोलीशेजारी राहावयास होते. .काल दुपारी दीडच्या सुमारास भिंगे हे शेतातून गोठ्यावर गाईंना पाणी पाजण्यासाठी आले असता, तुकाराम काळे हा पत्नीला मारहाण करीत होता. त्याच्या खोलीचे दार आतून बंद असल्याने भिंगे यांनी खिडकीतून आवाज देत रोखण्याचा प्रयत्न केला असता, 'तु आत आलास तर तुझाही खून करून टाकीन' अशी धमकी दिल्याने भिंगे यांनी शेतमालक डॉ. चोरे यांना याबाबत कळविले व शेतात जाऊन तेथे काम करीत असलेली आई शालूबाई व व्यापारी अजय खिलारी तसेच त्याच्या पत्नीला तुकाराम हा पत्नीला लाकडी दांडक्याने मारत असल्याचे सांगितल्याने हे सगळे पुन्हा वस्तीवर आले. मारहाण न करण्याबाबत बाहेरील लोकांनी बजावल्याने व खिडकीचा दरवाजा उघडून आत पाहिले असता तुकाराम याने गिलवरीने बाहेरील लोकांना दगड मारले. .दरम्यान, काही वेळांतच पोलिस पोचल्यानंतर त्यांनी दरवाजा वाजविला असता तुकाराम काळे दरवाजा उघडून बाहेर आला. पत्नी शितल ही दुसऱ्या लोकांकडे पाहात असल्याने मला तीचा राग आल्याने लाकडी दांडक्याने मारून मी तीचा खून केला असल्याचे, त्याने पोलिसांना सांगितले. पोलिसांनी लगेचच त्याला ताब्यात घेतले. पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक गोविंद खटींग हे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.