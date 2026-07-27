पुणे

Pune Crime : चारित्र्याच्या संशयावरून शिरूरमध्ये शेतमजूर पत्नीचा लाकडी दांडक्याने खून; पती ताब्यात

चारित्र्यावर संशय घेऊन पतीकडून पत्नीचा लाकडी दांडक्याने निर्घृण खून; शिरूर तालुक्यातील डोंगरगण येथील घटनेने परिसर हादरला
Murder

Shirur woman allegedly killed by husband over suspicion in Dongargaon Pune police investigation

sakal
नितीन बारवकर
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शिरूर : शेतमजूर पतीने, चारित्र्याच्या संशयावरून आपल्या पत्नीचा लाकडी दांडक्याने बेदम मारहाण करून खून केल्याची घटना डोंगरगण (ता. शिरूर) येथील शिवनगर परिसरात काल (ता. २६) दुपारी तीन च्या सुमारास घडली. हल्लेखोर पतीला शिरूर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

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