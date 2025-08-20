Kavthe Yamai Crime : ऊसाच्या शेतात एका शेतकऱ्याचा मृतदेह आढळून आल्याने उडाली खळबळ; पोलिसांना खुनाचा संशय

कवठे येमाई - कवठे येमाई (ता. शिरूर) परिसरातील गांजेवाडी रस्त्यालगतच्या ऊसाच्या शेतात बुधवारी (ता. २०) सकाळी एका शेतकऱ्याचा मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली. हा मृतदेह फाकटे (ता. शिरूर) येथील देवराम नानाभाऊ टेके (वय ५०) यांचा असल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी प्राथमिक पाहणीत पोलिसांनी खुनाचा संशय व्यक्त केला आहे..या घटनेची माहिती कळताच, उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, पोलिस निरीक्षक संतोष घोळवे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपक करांडे, पोलिस उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण यांच्यासह वनविभागाच्या पथकाने घटनास्थळी पाहणी केली. श्वानपथक व गुन्हे शोध पथकानेही तपासात सहभाग घेतला..मिळालेल्या माहितीनुसार, टेके हे मंगळवारी (ता. १९) सकाळी नऊच्या सुमारास कामानिमित्त घरातून बाहेर पडले होते. दहा वाजेपर्यंत त्यांचा मोबाईल सुरू होता; त्यानंतर तो बंद झाला. दिवसभर घरी न परतल्याने नातेवाईकांनी सायंकाळी शोधाशोध सुरू केली..परंतु ते आढळून न आल्याने आज सकाळी टाकळी हाजी दूरक्षेत्रात नातेवाईकांनी बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. दरम्यान टेके यांना काल एका युवकाने गांजेवाडी रस्त्याने जाताना पाहिल्याचे सांगितले. नातेवाईकांनी त्या परिसरात शोध घेतला असता आज सकाळी गांजेवाडी रस्त्यावरील पोल्ट्री शेजारी त्यांची दुचाकी आढळून आली..त्या जवळील ऊसाच्या शेताच्या कडेला त्यांचा मृतदेह आढळून आला. त्यांच्या डोक्याला व मानेला गंभीर जखमा असून, पाहणीअंती पोलिसांनी खून झाल्याची शक्यता वर्तवली आहे. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी शिरूर येथील शवागारात हलविण्यात आला. पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, विशेष पथके तयार करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.