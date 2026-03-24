Bank News : मार्च एंडची लगबग; जिल्हा बँकेत शेतकऱ्यांची गर्दी वाढली

जुन्नर : मार्च एंड अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपल्यामुळे खरीप हंगामाच्या पिक कर्जाची रक्कम भरण्यासाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखांमध्ये सभासद शेतकरी व ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत आहे. .पिक कर्जाची रक्कम भरण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ होत असून पीक कर्जाचे भरणे करण्यासाठी बँकेत ग्राहकांच्या रांगा लागल्याचे चित्र आहे..दरम्यान, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तालुक्यात वीस शाखा आहेत. या शाखाद्वारे तालुक्यात 76 विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटींच्या माध्यमातून 22874 सभासद शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने टोमॅटो, द्राक्ष, डाळिंब, भात, केळी यांसह अन्य खरीप हंगामातील पिकांसाठी 370 कोटीहून अधिक पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले होते. .बँकेचे कर्मचारी, विकास सोसायट्यांचे सचिव, चेअरमन व पंच कमिटी यांच्याद्वारे कर्जवसुली साठी प्रयत्न केले जात आहेत. आजमितीस या पीक कर्जापैकी 169 कोटीहून अधिक पीक कर्जाच्या रकमेची वसुली करण्यात आली असल्याची माहिती बँकेचे समन्वयक अधिकारी सुभाष कवडे व तालुका विभागीय अधिकारी बाळासाहेब मुरादे यांनी दिली..बँकेच्या सर्व कर्जदार सभासदांनी चालू वर्षाच्या कर्जाची संपूर्ण मुद्दल रक्कम 31 मार्च पूर्वी भरून शून्य टक्के व्याज दराचा लाभ घ्यावा. 31 मार्च नंतर पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या सभासदांना 12 टक्के प्रमाणे थकीत व्याज आकारण्यात येणार आहे. तर नियमित कर्जफेड करुन एक एप्रिल नंतर वाढीव कर्जवाटपाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार असून शेतकऱ्यांनी वेळेवर पीक कर्जाच्या रकमेचा भरणा करावा असे आवाहन जिल्हा बँकेचे संचालक ॲड. संजय काळे यांनी केले.