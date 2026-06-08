Pune News: शेतकऱ्यांनी रोखला शिक्रापूर-पाबळ मार्ग; चासकमान कालव्याच्या अस्तरीकरणाला कडाडून विरोध, शेती आणि पाणी संकटात येईल

शिक्रापूर : ‘‘चासकमान कालव्याच्या अस्तरीकरणामुळे शिरूर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील भूजल पुनर्भरण पूर्णपणे थांबणार असून, येथील शेती, पिण्याचे पाणी आणि पर्यावरण धोक्यात येईल. प्रशासनाने स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता हे काम रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास संपूर्ण तालुक्यात तीव्र संघर्ष उभा केला जाईल,’’ असा इशारा देत पंचक्रोशीतील दहा गावांतील शेतकऱ्यांनी शनिवारी (ता. ६) शिक्रापूर-पाबळ मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...मुखई येथे आयोजित जाहीर निषेध सभेनंतर शेतकरी रस्त्यावर उतरले. गेल्या अनेक दशकांपासून कालव्याच्या पाझर पाण्यामुळे या भागातील विहिरी आणि विंधनविहिरींची जलपातळी टिकून आहे. याच पाण्याच्या बळावर शेतकऱ्यांनी या पट्ट्यात शेतीची समृद्ध संस्कृती उभी केली आहे. मात्र, अस्तरीकरणामुळे हे नैसर्गिक पुनर्भरण कायमचे बंद होऊन विहिरी कोरड्या पडतील, अशी भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली. .अस्तरीकरणामुळे जैवविविधतेला फटका बसेल आणि जमिनीची सुपीकता घटेल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आंदोलनानंतर मागण्यांचे निवेदन पोलिसांकडे सुपूर्त करण्यात आले. माजी आमदार सूर्यकांत पलांडे व ॲड. सुरेश पलांडे यांनी आंदोलकांना मार्गदर्शन करताना पुढील आंदोलनाची दिशा लवकरच जाहीर करणार असल्याचे सांगितले. सूत्रसंचालन विजय येवले यांनी केले, तर नेताजी शुक्रे यांनी आभार मानले..पाझर पाण्याने बदलले भाग्यशिरूर तालुक्याचा हा पश्चिम पट्टा पूर्वी दुष्काळी आणि टँकरग्रस्त म्हणून ओळखला जात होता. मात्र, चासकमान कालवा झाल्यानंतर त्यातून होणाऱ्या पाझर पाण्याने या भागाचे भाग्य बदलले. विहिरींना बारमाही पाणी उपलब्ध झाल्याने पीकपद्धती बदलली, नगदी पिकांचे क्षेत्र विस्तारले आणि पर्यायाने स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळाली. त्यामुळे हा हक्काचा जलसाठा हिरावून घेणाऱ्या अस्तरीकरणाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे..संवाद नाही; थेट कामप्रशासनाने वातानुकूलित कक्षात बसून अस्तरीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी बाधित गावांशी कुठलाही संवाद नाही. लोकशाही मार्गाने ग्रामसभांचा कौल न घेता जर काम सुरू केले, तर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा संतप्त सूर शेतकऱ्यांनी काढला..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्याचासकमान कालवा अस्तरीकरणाचे काम तातडीने थांबवावेप्रत्येक गावात स्वतंत्र ग्रामसभा घेऊन लोकप्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करावीपरिसरातील विहिरी व विंधनविहिरींचे (बोअरवेल) शासकीय पातळीवर स्वतंत्र सर्वेक्षण व्हावेभूजल व जलस्रोत पुनर्भरणासाठी शासनाने स्पष्ट धोरण जाहीर करावेअस्तरीकरणाचे नेमके परिणाम गावागावांमध्ये समजावून सांगून, ग्रामसभांच्या लेखी संमतीनंतरच अंतिम निर्णय घ्यावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.