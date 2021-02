VIDEO - सचिनच्या ट्विटवर शरद पवार यांची प्रतिक्रिया; सल्ला देत म्हणाले... 

पुणे - दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून आता भारतात दोन गट तयार झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सेलिब्रिटींनी शेतकरी आंदोलनाबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर भारतातील अनेक दिग्गजांनी ट्विटरवरून मोहिमच सुरु केली. या मोहिमेमुळे त्यांना टीकेचा सामना करावा लागत आहे. भारतरत्न सचिन तेंडुलकर, गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्यासह सिनेसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी परदेशातील सेलिब्रिटींना सुनावलं आहे. यानंतर भारतातील कलाकार, क्रिकेटपटूंना सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जात आहे.

दरम्यान, सचिन तेंडुलकरने केलेल्या ट्विटबाबत माजी केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना विचारले असता त्यांनी सचिनला एक सल्ला दिला आहे. शरद पवार यांना सचिन तेंडुलकर, लता मंगेशकर यांनी वेगळी भूमिका घेतली असल्याबाबत त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता.

शरद पवार म्हणाले की, त्यांनी काही भूमिका घेतली त्यावर सामान्य लोकांनी तीव्र मते व्यक्त केली. त्यामुळे आपले क्षेत्र सोडून बाकीच्या गोष्टी बोलताना काळजी घ्यावी हा माझा सल्ला सचिनला राहील असंही त्यांनी म्हटलं.

#WATCH: NCP chief Sharad Pawar says, "Many people have reacted sharply to the stand taken by them (Indian celebrities). I would advise Sachin (Tendulkar) to exercise caution while speaking about any other field." pic.twitter.com/adUmovzzDX

— ANI (@ANI) February 6, 2021