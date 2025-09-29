Bhimashankar Sugar Factory : भीमाशंकरकडून १७५ रुपये प्रती मेट्रिक टनप्रमाणे दीपावली पूर्वीच शेतक-यांच्या बँक खात्यावर वर्ग; ऊस उत्पादकांच्या मध्ये आनंदाचे वातावरण

पारगाव - पारगाव, ता. आंबेगाव येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याने सन २०२४-२५ गाळप हंगामामध्ये गाळप केलेल्या एकूण ११ लाख ३८ हजार ४९६ मेट्रिक टन ऊसास १७५ रुपये प्रती मेट्रिक टन प्रमाणे अंतिम हप्त्याचे स्वरुपात एकूण रक्कम १९ कोटी ९२ लाख ३६ हजार रुपये दीपावली पूर्वीच आज सोमवारी ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली असल्याची माहीती कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांनी दिली..कारखान्याचे संस्थापक, संचालक व माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार गाळप हंगाम २०२४-२५ मध्ये कार्यक्षेत्र व परिसरातील गाळप केलेल्या एकूण ११ लाख ३८ हजार ४९६ मेट्रिक टन ऊसासाठी ३,२९० रुपये प्रती मेट्रिक टन अंतिम ऊस दर जाहीर केलेला आहे..यापूर्वी एफ.आर.पी.प्रमाणे अदा केलेला ३,०८० रुपये प्रती मेट्रिक टन वजा जाता २१० रुपये प्रती मेट्रिक टन शिल्लक राहत आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनुसार शिक्षण संस्था निधी १० रुपये प्रती मेट्रिक टन व भाग विकास निधी २५ रुपये प्रती मेट्रिक टन वजा जाता उर्वरित रक्कम १७५ रुपये प्रती मेट्रिक टनाप्रमाणे होणारी एकूण रक्कम १९ कोटी ९२ लाख ३६ हजार रुपये ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली आहे..दिपावलीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अंतिम हप्त्याची रक्कम वर्ग करून जाहीर केल्याप्रमाणे दिलेला शब्द पूर्ण केला असून रब्बी हंगामाची सोसायटी रक्कम भरणा करण्यास मदत होणार आहे.कारखान्याने एफ.आर.पी.ची रक्कम नेहमीच वेळेत दिलेली आहे. याशिवाय वाढीव रक्कम कपाती वजा जाता १७५ रुपये प्रती मेट्रिक टन अंतिम हप्त्याचे स्वरुपात ऊस उत्पादक शेतक-यांना दिलेली आहे. लवकरच साखर वाटप देखील केले जाणार आहे..गाळप हंगाम २०२५-२६ करीता ऊस गाळपाची तयारी झालेली असून, त्यामध्ये मशिनरीचे संपूर्ण ओव्हरऑयलिंग पूर्ण झालेले असून ऊस तोडणी व वाहतुकीसाठी आवश्यक यंत्रणेचे करार करून अॅडव्हान्स अदा केलेला आहे. संपूर्ण ऊसाचे वेळेत गाळप करण्याचे पूर्ण नियोजन केले आहे.कार्यक्षेत्र व परिसरातील सर्व ऊस उत्पादक शेतक-यांनी भीमाशंकर कारखान्यास आपला ऊस देवून पुर्वीप्रमाणेच सहकार्य करावे असे आवाहन कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.