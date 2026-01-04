पुणे

Raju Shetti: शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष तीव्र करणार: माजी खासदार राजू शेट्टी; शेतीमालाच्या बाजारभावासाठी लढणार!

Farmers issues and Protest led by Raju Shetti: शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी राजू शेट्टींचा निर्णायक लढा; पुणे जिल्ह्यात संघटना विस्ताराची तयारी
Raju Shetti Announces Intensified Agitation for Farmers

Raju Shetti Announces Intensified Agitation for Farmers

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-डी. के. वळसे पाटील

मंचर : “शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांसाठी गेल्या २५ वर्षांपासून रस्त्यावर उतरून लढा देत असून हा संघर्ष आता आणखी तीव्र केला जाणार आहे. कोल्हापूर व सांगली भागात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे काम जोरदार सुरू असून, यापुढील काळात पुणे जिल्ह्यातही अधिक ताकदीने संघटना उभी करून ऊसासह सर्व शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी निर्णायक लढा उभारण्यात येईल.” असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.

Loading content, please wait...
Raju Shetti
pune
agriculture
sugarcane
district
Farmer Agitation
Market Agitation
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com