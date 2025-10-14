पुणे

Pune Accident: बड्डेच्या शुभेच्छा ऐवजी अंत्यसंस्काराची वेळ! 'दुचाकी खोल खड्ड्यात कोसळून दोन तरुणांचा मृत्यू'; आंबेगाव तालुक्यातील घटना

Ambegaon Taluka Shock: रात्री उशिरा केक घेऊन ते आपल्या अवसरी बुद्रुक गावाकडे मोटरसायकलवर (एमएच-१४ एमएन-७१६४) परत जात असताना, अवसरी खुर्द हद्दीत सुरेश भोर यांच्या घराजवळ रस्त्याच्या कडेला असलेल्या तब्बल २० फूट खोल खड्ड्यात मोटरसायकल कोसळली.
Two youths die in Ambegaon Taluka after their motorcycle fell into a deep pit, shocking the local community.

मंचर : 'आकाशचा वाढदिवस साजरा करायचा, केक कापायचा, मित्रांसोबत जल्लोष करायचा'अशी तयारी सुरू होती. पण वाढदिवसाच्या शुभेच्छांच्या ऐवजी गावावर शोककळा पसरली. आकाश वर श्रद्धांजली वाहण्याचा दुर्दैवी प्रसंग ओढवला आहे. अवसरी बुद्रुक (ता. आंबेगाव) येथील आकाश बाळासाहेब जाधव (वय २८) आणि मयूर संपत जाधव (वय २३) या दोन तरुणांचा मोटरसायकल खोल खड्ड्यात कोसळून जागीच मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना सोमवारी ,(ता.13) रात्रीउशिरा घडली.

