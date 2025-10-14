Pune Accident: बड्डेच्या शुभेच्छा ऐवजी अंत्यसंस्काराची वेळ! 'दुचाकी खोल खड्ड्यात कोसळून दोन तरुणांचा मृत्यू'; आंबेगाव तालुक्यातील घटना

-डी.के वळसे पाटीलमंचर : 'आकाशचा वाढदिवस साजरा करायचा, केक कापायचा, मित्रांसोबत जल्लोष करायचा'अशी तयारी सुरू होती. पण वाढदिवसाच्या शुभेच्छांच्या ऐवजी गावावर शोककळा पसरली. आकाश वर श्रद्धांजली वाहण्याचा दुर्दैवी प्रसंग ओढवला आहे. अवसरी बुद्रुक (ता. आंबेगाव) येथील आकाश बाळासाहेब जाधव (वय २८) आणि मयूर संपत जाधव (वय २३) या दोन तरुणांचा मोटरसायकल खोल खड्ड्यात कोसळून जागीच मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना सोमवारी ,(ता.13) रात्रीउशिरा घडली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.आकाशचा वाढदिवस मंगळवारी (ता.१४) होता. त्यानिमित्त घरात उत्साहाने तयारी सुरू होती. रात्री मित्रांसोबत केक कापण्याचे ठरवून तो व मयूर मंचर येथे आले. रात्री उशिरा केक घेऊन ते आपल्या अवसरी बुद्रुक गावाकडे मोटरसायकलवर (एमएच-१४ एमएन-७१६४) परत जात असताना, अवसरी खुर्द हद्दीत सुरेश भोर यांच्या घराजवळ रस्त्याच्या कडेला असलेल्या तब्बल २० फूट खोल खड्ड्यात मोटरसायकल कोसळली..मोठा आवाज ऐकून परिसरातील सुरेश भोर, संदीप भोर, सरपंच वैभव वायाळ, अमोल वायाळ, अमित भोर व योगेश भोर हे मदतीसाठी धावून आले. त्यांनी दोर टाकून अर्धा तास जीव ओतून प्रयत्न करून दोघांनाही बाहेर काढले. मात्र त्यावेळी दोघांची हालचाल बंद झाली होती. मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात नेल्यानंतर डॉक्टरांनी दोघेही मृत असल्याचे घोषित केले..घटनास्थळी सहाय्यक फौजदार गणेश डावखर, पोलीस कॉन्स्टेबल लखन माने व ढोबळे यांनी पंचनामा केला. या दुर्घटनेनंतर राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील व पुणे जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष विष्णू हिंगे यांनी रुग्णालयात भेट देऊन नातेवाईकांचे सांत्वन केले. मंगळवारी सकाळी दोघांचे शवविच्छेदन करून अंत्यसंस्कार गावात भावनिक वातावरणात करण्यात आले. वाढदिवसाच्या शुभेच्छांच्या जागी ‘भावपूर्ण श्रद्धांजली’ वाहण्याचा प्रसंग ओढवला..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .‘हा खड्डा जीवघेणा ठरला’अवसरी फाटा ते अवसरी खुर्द या मार्गावर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पाटबंधारे खात्याच्या सीमेवर तब्बल २० फूट खोल व ७ ते ८ फूट रुंद असा खड्डा तयार झाला आहे. या खड्ड्यात सांडपाणी साचलेले असून, रात्री प्रकाशाच्या अभावामुळे तो दिसत नाही. स्थानिक नागरिकांनी सांगितले की, “जर या ठिकाणी संरक्षक कठडा असता, तर दोन तरुणांचे प्राण वाचले असते.” ग्रामस्थांनी हा खड्डा तातडीने बुजवण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान येथे गेल्या पाच वर्षात चार जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.