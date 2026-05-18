Ghodegaon Accident: घोडेगाव–भीमाशंकर रस्त्यावर भीषण अपघात; समोरासमोर धडकेत रिक्षा चालकाचा मृत्यू, घोडेगाव परिसरात हळहळ..

घोडेगाव : भीमाशंकर रस्त्यावर शिंदेवाडी जवळ पिंपळगाव घोडे व शिंदेवाडी च्या दरम्यान चार चाकी वेन्यू मोटर (एम एच 14 जे एक्स ५००२) व तीन चाकी रिक्षा (एम एच 17 ए जे 12 82) यांच्यात समोरा समोर झालेल्या अपघातात रिक्षा चालक किशोर रामचंद्र नवले (वय 54 वर्ष ) हे ठार झाले. अपघात इतका मोठा होता की रिक्षाचा पुढचा भाग पूर्णपणे चेपला गेला असून रिक्षाच्या मागील असणाऱ्या आर्टिका गाडीलाही या चार चाकी गाडी धडक दिली. .या बाबत घोडेगाव पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, 17 मे रोजी शिंदेवाडी गावचे हद्दीत वळणावर घोडेगाव ते भिमाशंकर रोडवर घोडेगाव बाजुकडुन भिमाशंकर बाजुकडे जाणारी वेन्यु कार (नंबर एम एच 14 जे एक्स 5002) ही चालक शंकर गेनु शेलार ( रा भोसरी पुणे ) हे गाडी चालवत होते. .या चार चाकी गाडीने भिमाशंकर बाजुकडुन घोडेगाव बाजुकडे जाणारी रिक्षा (नंबर एम एच 17 ए जे 1282) चालक किशोर रामचंद्र नवले (वय 54 वर्षे रा पिंपळगाव घोडे ता आंबेगाव) समोरुन जोरात धडक दिली . तसेच इरटिगा कार( नं एम एच 14 जे आर 1873 ) हिला उजवे बाजुस जोरात धडक देवुन अपघात केला. .अपघातात दोन जखमी झाले तर रिक्षा चालक किशोर रामचंद्र नवले हे मृत्युमुखी पडले. घटनेची माहिती मिळताच घोडेगाव पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व पोलीस यांनी आरोपी शंकर गेनू शेलार याला ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली.याबाबतची फिर्याद किशोर बबन पारधी यांनी घोडेगाव पोलीस ठाण्यात दिली.