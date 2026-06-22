संडे चर्चतर्फे बातमी

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अहिल्यानगर ः संडे चर्चतर्फे फादर्स डेनिमित्त वडिलांचा सन्मान करण्यात आला.
संडे चर्चतर्फे वडिलांचा सन्मान
अहिल्यानगर, ता. २२ ः फादर्स डेच्या निमित्ताने संडे चर्च ग्रुपतर्फे विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी उपस्थित वडिलांचा गुलाबपुष्प देऊन सन्मान करण्यात आला. यावेळी बाळासाहेब हिवाळे, विजय भिंगारदिवे, राजू दादा देठे, दावीद गरुड, प्रवीण गायकवाड, रत्नाकर ठोंबरे, अरुण जाधव, दयानंद उजागरे, अरुण पंडित, अण्णा नवगिरे, डेव्हिड सूर्यवंशी आदींचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी उपस्थितांनी वडील हे कुटुंबाचा खंबीर आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या त्याग, कष्ट आणि प्रेमामुळेच कुटुंब सुरक्षित व समृद्ध बनते, अशी भावना व्यक्त केली.