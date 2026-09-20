पुणे, ता. १९ : सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) भेसळ व अस्वच्छतेबाबत पुण्यासह विभागातील इतर जिल्ह्यांत कारवाई केली आहे. या मोहिमेत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांतील चार प्रमुख हॉटेल व रेस्टॉरंट्सचे परवाने निलंबित केले असून, सुमारे एक लाख ७२ हजार रुपयांचा संशयास्पद अन्नसाठा जप्त करण्यात आला आहे. ‘एफडीए’ने नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या अन्न पदार्थ व्यावसायिकांवर (हॉटेल, बेकरी, रेस्टॉरंट) कारवाई सुरू केली आहे. .बहुतांश हॉटेलमध्ये अस्वच्छता असल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये स्वयंपाकघरात अन्न व्यवस्थित तापमानावर न साठवणे, झुरळांचा वावर, कचरा, शिळे पदार्थ यांचा वापर तर काही ठिकाणी वॉशरूम देखील स्वयंपाकगृहात आढळली आहेत. सोलापूर, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यातही विविध ठिकाणी कारवाई करण्यात आली. यामध्ये विनालेबल मनुका, संशयास्पद लाडू, पनीर, तूप आणि मिठाई जप्त केली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे..दुष्काळात कुणी खाईना का? ५०-६० रुपयांचे ड्रायफ्रूट्स, राईचा पर्वत करायची काय गरज? काजू-बदाम खाणाऱ्या खासदाराची प्रतिक्रिया.पावणेदोन लाखाचा साठा जप्त पुणे विभागात एक लाख ७२ हजार रुपयांचा संशयास्पद व नियमबाह्य अन्नसाठा जप्त केला आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील सुरूर (ता. वाई) येथील मे. मानस फॅमिली रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित केला. रेस्टॉरंटने प्रशासनाने दिलेल्या सुधारणा नोटिशीचे पालन न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली. सांगलीतील हरीपूर येथे विनापरवाना सुरू असलेल्या मौर्या नमकीन या पेढीवर छापा टाकून ५३ हजार ६०० रुपयांचे २६८ किलो ‘चिली मिली’ नमकीन जप्त केले असून, त्यांना व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत..पुण्यात या ठिकाणी कारवाई पाषाणमधील मे. आर. पी. हॉस्पिटॅलिटीज (रंगला पंजाब) आणि कर्वेनगरमधील मे. मनीषा डोसा सेंटर या दोन ठिकाणी स्वच्छता आणि अन्न हाताळणीच्या मानकांचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच व्यवसायातील बदलांची माहिती न दिल्याने या दोन्ही आस्थापनांचे परवाने निलंबित केले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील डिंभे खुर्द (ता. आंबेगाव) येथील मे. हॉटेल न्यू नित्यानंद अँड आइस्क्रीमचा परवाना निलंबित करण्यात आला, तर कोंढव्यातील मे. पारस केमिकल्स इंडस्ट्रीजमधून ६१ हजार ८०० रुपयांचा १६४.८ किलो ग्लुकोज-डीचा साठा जप्त केला. हा साठा निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा संशय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.