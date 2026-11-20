लोणावळा : अन्न व औषध प्रशासन (महाराष्ट्र राज्य), पुणे विभागाच्या वतीने १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी लोणावळा परिसरातील प्रमुख हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सची अचानक तपासणी करण्यात आली. या तपासणी दरम्यान अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ मधील तरतुदींचे आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे (Schedule-IV) गंभीर उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या आणि असुरक्षित अन्नपदार्थ पुरवणाऱ्या खालील चार आस्थापनांचे अन्न परवाने तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहेत:.१. कॉन्स्टेलेशन प्रॉपर्टीज (दि ऑर्किड हॉटेल), वलवण, लोणावळा• रिपोर्ट आयडी: 1342976• आढळलेल्या प्रमुख त्रुटी:• स्वयंपाकघरात ३ मुदतबाह्य (Expired) दुधाची पाकिटे आणि कोल्ड स्टोरेजमध्ये ८ मुदतबाह्य दुधाची पाकिटे आढळून आली.• अन्नपदार्थांच्या साठवणुकीत FIFO आणि FEFO नियमांचे पालन केले जात नव्हते.• कच्चे आणि शिजवलेले अन्नपदार्थ एकत्र ठेवलेले आढळले; तसेच फ्रीज, चॉपिंग बोर्ड आणि शेगडीमागील भाग अस्वच्छ होते.• स्वयंपाकघरात पाणी साचलेले होते आणि कचरापेट्या विनाझाकण ठेवलेल्या होत्या.• कर्मचारी योग्य संरक्षक कपडे (हँडग्लोव्हज, ॲप्रन, हेडगियर) वापरत नव्हते आणि ग्राहक तक्रार नोंदवही (Consumer Complaint Register) ठेवलेली नव्हती..२. मे. चिदंबरम मुळराज अँड कंपनी प्रा. लि. (रिदम लोणावळा), तुंगार्ली, लोणावळा• रिपोर्ट आयडी: 1342726• आढळलेल्या प्रमुख त्रुटी:• मुख्य स्वयंपाकघर आणि बेकरी विभागातील फ्रीजजवळ झुरळांचा वावर आढळून आला, तसेच पेस्ट कंट्रोलचे रेकॉर्ड सादर केले गेले नाहीत.• शाकाहारी व मांसाहारी आणि कच्चे व शिजवलेले अन्नपदार्थ स्वतंत्रपणे साठवलेले नव्हते.• फ्रीजमधील अन्नपदार्थ आणि प्लास्टिक बाटल्यांमधील सॉसवर कोणतेही लेबल नव्हते.• बेकरी मशिनरी व फ्रीजची सखोल स्वच्छता (Deep Cleaning) केली जात नव्हती आणि कुलरचे पाणी ओव्हरफ्लो होऊन फरशीवर साचले होते.• अन्न पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याचे फूड-ग्रेड प्रमाणपत्र आणि कामगारांचे FoSTaC प्रशिक्षण प्रमाणपत्र उपलब्ध नव्हते..३. एसएफवाय हॉटेल (SFY Hotel), बेसिलिका हॉटेल]जुना मुंबई-पुणे महामार्ग, लोणावळा• रिपोर्ट आयडी: 1342690• आढळलेल्या प्रमुख त्रुटी:• कोल्ड स्टोरेजमध्ये मुदतबाह्य झालेले चीज (Cheese) आणि ब्रेडचे प्रकार आढळून आले, जे जागेवरच नष्ट करण्यात आले.• कोल्ड स्टोरेजमध्ये कच्च्या चिकनमधून रक्तमिश्रित पाणी गळत असल्याचे आणि मांसाहारी पदार्थ अयोग्यरीत्या वितळवले (Thawing) जात असल्याचे आढळले.• शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थांसाठी स्वतंत्र कप्पे, भांडी आणि फ्रीजची व्यवस्था नव्हती.• स्वयंपाकघरात अन्न रंगांचा (Food Colour) आणि अजिनोमोटोचा (MSG) वापर आढळून आला, मात्र मेनू कार्डवर याबाबत कोणतीही माहिती नमूद केलेली नव्हती.• कामगारांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट, वापरलेल्या तेलाची (RUCO) नोंद आणि परवान्यात नमूद नसलेल्या श्रेणींचा व्यवसाय सुरू असल्याचे आढळले..४. अगरवाल हॉस्पिटॅलिटी प्रा. लि. (द फर्न हॉटेल), लोणावळा• रिपोर्ट आयडी: 1343009• आढळलेल्या प्रमुख त्रुटी:• बेकरी उत्पादने तयार करण्यासाठी मुदतबाह्य झालेले खाद्य रंग (टोमॅटो रेड, ग्रीन, रॉयल ब्लू, सुपर रेड, लिक्वा आणि लेमन यलो जेल कलर्स) वापरले जात असल्याचे आढळले. सदर मुदतबाह्य रंग ताज्या अन्नपदार्थांसोबतच 'Not for Use' फलकाशिवाय साठवले होते. (हे सर्व मुदतबाह्य रंग जागेवरच नष्ट करण्यात आले).• स्वयंपाकघरातील फ्रीजजवळ मेलेले झुरळ आणि कॉन्टिनेन्टल विभागातील फ्रायिंग मशिनजवळ जिवंत झुरळांचा वावर आढळून आला.• बेकरी विभागातील पिझ्झा डो (Pizza Dough) शेजारी अस्वच्छ कापड ठेवलेले होते आणि मिक्सर व बेकरी मशिनरीची सखोल स्वच्छता केली जात नव्हती.• मसाले व कापलेली फळे विनाझाकण ठेवली होती, सॉसच्या बाटल्यांवर लेबल नव्हते आणि कचरापेटी उघडी होती..19 नोव्हेंबर रोजी अन्न सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन करणाऱ्या ४ मोठ्या हॉटेल्सचे परवाने तात्काळ निलंबितदि ऑर्किड हॉटेल रिदम हॉटेल द फर्न हॉटेलबेसिलिका हॉटेल.प्रशासनाचा इशारा:ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या आणि अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही आस्थापनांची गय केली जाणार नाही. सर्व हॉटेल व खाद्यपदार्थ व्यावसायिकांनी परवान्याच्या अटींचे, स्वच्छतेचे आणि अन्न साठवणुकीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, अन्यथा परवाना निलंबन व रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अन्न व औषध प्रशासनाच्या वतीने सह आयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.