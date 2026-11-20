पुणे : नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तसेच स्वच्छता न ठेवणाऱ्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंटवर अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून धडक कारवाई केली जात आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी एफडीएच्या पथकाकडून 'Safe Food Safe Maharashtra' विशेष मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा परिसरातील प्रमुख हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सवर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) धडक कारवाई केली आहे. या कारवाईत लोणावळ्यातील चार नामांकित हॉटेल्सचे अन्न परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, अन्न व औषध प्रशासन पुणे विभागाच्या वतीने १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी लोणावळा परिसरातील प्रमुख हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सची अचानक तपासणी करण्यात आली. या तपासणी दरम्यान अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ मधील तरतुदींचे आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे (Schedule-IV) गंभीर उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या आणि असुरक्षित अन्नपदार्थ पुरवणाऱ्या चार आस्थापनांचे अन्न परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहेत..भाजप आमदाराला 3 वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा, अलिबाग न्यायालयाचा निर्णय; राजकीय वर्तुळात खळबळ; नेमकं प्रकरण काय?.४ मोठ्या हॉटेल्सचे परवाने निलंबितवलवण, लोणावळा येथील कॉन्स्टेलेशन प्रॉपर्टीजमध्ये (दि ऑर्किड हॉटेल) एफडीएने तपासणी केली असता, स्वयंपाकघरात मुदतबाह्य दुधाची पाकिटे आढळून आली. तसेच अन्नपदार्थांच्या साठवणुकीत FIFO आणि FEFO नियमांचे पालन केले जात नसून कच्चे आणि शिजवलेले अन्नपदार्थ एकत्र ठेवल्याचे निदर्शनास आले. स्वयंपाकघर पूर्णतः अस्वच्छ असून कर्मचाऱ्यांचे योग्य संरक्षक कपडे नसल्याच्या त्रुटी दिसून आल्या..मे. चिदंबरम मुळराज अँड कंपनी प्रा. लि. (रिदम लोणावळा), तुंगार्ली या हॉटेलमधील मुख्य स्वयंपाकघर आणि बेकरी विभागातील फ्रीजजवळ झुरळांचा वावर आढळून आला. शाकाहारी, मांसाहारी आणि कच्चे व शिजवलेले अन्नपदार्थ स्वतंत्रपणे साठवलेले नव्हते. अन्नपदार्थांचं पाकिटांवर कसलेही लेबल नसून फ्रीजमध्ये ठेवलेल्या सामानांची सखोल स्वच्छता दिसून आली नाही..जुना मुंबई-पुणे महामार्गावरील एसएफवाय हॉटेल (SFY Hotel), बेसिलिका हॉटेलमध्ये कोल्ड स्टोरेजमध्ये मुदतबाह्य झालेले चीज आणि ब्रेडचे प्रकार एफडीए पथकाकडून नष्ट करण्यात आले. तसेच शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थांसाठी स्वतंत्र कप्पे, भांडी आणि फ्रीजची व्यवस्था नव्हती. स्वयंपाकघरात अन्न रंगांचा (Food Colour) आणि अजिनोमोटोचा (MSG) वापर आढळून आला, मात्र मेनू कार्डवर याबाबत कोणतीही माहिती नमूद केलेली नव्हती. तसेच कामगारांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट, वापरलेल्या तेलाची (RUCO) नोंद आणि परवान्यात नमूद नसलेल्या श्रेणींचा व्यवसाय सुरू असल्याचे आढळले..अगरवाल हॉस्पिटॅलिटी प्रा. लि. (द फर्न हॉटेल), लोणावळा येथे बेकरी उत्पादने तयार करण्यासाठी मुदतबाह्य झालेले खाद्य रंग (टोमॅटो रेड, ग्रीन, रॉयल ब्लू, सुपर रेड, लिक्वा आणि लेमन यलो जेल कलर्स) वापरले जात असल्याचे आढळले. तसेच स्वयंपाकघरात झुरळांचा वावर आढळून आला..Mumbai News: मुंबईत फटाकेविक्रीवर बंदी? उच्च न्यायालयाचे संकेत; नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे .प्रशासनाचा इशाराग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या आणि अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही आस्थापनांची गय केली जाणार नाही. सर्व हॉटेल व खाद्यपदार्थ व्यावसायिकांनी परवान्याच्या अटींचे, स्वच्छतेचे आणि अन्न साठवणुकीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, अन्यथा परवाना निलंबन व रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अन्न व औषध प्रशासनाच्या वतीने सह आयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.