Pune Shop Blaze: सदाशिव पेठेत फ्लेक्स प्रिंटिंगच्या दुकानाला मध्यरात्री आग; अग्निशामक दलाच्या तत्परतेने २० मिनिटांत आटोक्यात

पुणे : सदाशिव पेठेतील कुमठेकर रस्त्यावर एका फ्लेक्स प्रिंटिंगच्या दुकानाला मध्यरात्री आग लागल्याची घटना घडली. सुदैवाने या आगीत कोणीही जखमी झाले नाही, मात्र फ्लेक्स प्रिंटिंगचे यंत्र आणि इतर साहित्याचे नुकसान झाले आहे. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी तत्परता दाखवत अवघ्या १५ ते २० मिनिटांत आगीवर नियंत्रण मिळवले..कुमठेकर रस्त्यावरील एका पाच मजली इमारतीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर ‘लकी कॉपिअर्स’ नावाचे फ्लेक्स प्रिंटिंगचे दुकान आहे. रविवारी मध्यरात्री एकच्या सुमारास दुकानातून धूर येत असल्याचे स्थानिक रहिवाशांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी तातडीने अग्निशामक दलाला याची माहिती दिली. कसबा पेठ आणि एरंडवणे अग्निशामक केंद्रातील बंब घटनास्थळी दाखल झाले. .अग्निशामक दलाचे प्रभारी अधिकारी कमलेश चौधरी, तांडेल हरीश बुंदेले, चालक मुस्ताक शेख, राजेंद्र महाडिक, दत्तात्रेय सहाणे, सनी लोखंडे या जवानांनी पाण्याचा मारा करून आग आटोक्यात आणली. आगीमुळे इमारतीमधील रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली होती. जवानांनी दुकानाच्या अंतर्गत भागाची पाहणी करून आत कोणी अडकले नसल्याची खात्री केली. आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.