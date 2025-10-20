पुणे

Pune News: जीव धोक्यात घालून आगीशी लढाई! 'पुणे महापालिकेच्या अग्निशामक जवानांना ‘फायर सूट’च नाही'; उंड्रीत जवान भाजले..

Risking Lives to Save Others: कर्मचाऱ्यांना गणवेश आणि ‘फायर सूट’ देणे आवश्‍यक होते. पण दीड वर्ष उलटूनही महापालिका प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे मानवाधिकार कार्यकर्ते मनीष देशपांडे यांनी माहिती अधिकार कायद्यातून समोर आणले आहे.
Firefighter injured during Undri blaze; Pune Fire Brigade continues to operate without essential fire suits.

सकाळ डिजिटल टीम
पुणे: पुणे महापालिकेच्या अग्निशामक विभागात दीड वर्षापूर्वी नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती झाली. पण त्यांना अद्याप ‘फायर सूट’ आणि गणवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्याच जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. आगीवर नियंत्रण मिळवताना काही कर्मचारी भाजल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. आता तरी प्रशासनाचे डोळे उघडणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

