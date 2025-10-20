Pune News: जीव धोक्यात घालून आगीशी लढाई! 'पुणे महापालिकेच्या अग्निशामक जवानांना ‘फायर सूट’च नाही'; उंड्रीत जवान भाजले..

पुणे: पुणे महापालिकेच्या अग्निशामक विभागात दीड वर्षापूर्वी नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती झाली. पण त्यांना अद्याप ‘फायर सूट’ आणि गणवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्याच जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. आगीवर नियंत्रण मिळवताना काही कर्मचारी भाजल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. आता तरी प्रशासनाचे डोळे उघडणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.महापालिकेच्या अग्निशामक विभागात २३ उपकेंद्रे असून २०२४ मध्ये १६७ जणांची भरती करण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांना गणवेश आणि ‘फायर सूट’ देणे आवश्यक होते. पण दीड वर्ष उलटूनही महापालिका प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे मानवाधिकार कार्यकर्ते मनीष देशपांडे यांनी माहिती अधिकार कायद्यातून समोर आणले आहे. शहरात दररोज विविध ठिकाणी आगी लागतात. त्यावेळी हे कर्मचारी तेथे पोहचून आग आटोक्यात आणतात. पण या कर्मचाऱ्यांना ‘फायर सूट’ न देणे म्हणजेच त्यांच्या जिवाशी खेळ आहे. .जवानांचे काम जोखमीचे असताना महापालिकेने त्यांच्याबाबत असंवेदनशीलता दाखवली आहे. दिवाळीमध्ये अनेक ठिकाणी आगी लागतात, अशा वेळी ‘फायर सूट’ नसणे हे खूप धोकादायक आहे, असे कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी सांगितले..मनीष देशपांडे यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, मुख्य अग्निशामक अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. कामगार युनियनचे अध्यक्ष उदय भट यांनाही लेखी पत्र दिले आहे. याबाबत मुख्य अग्निशामक अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.उंड्रीत जवान भाजलेउंड्री परिसरात काही दिवसांपूर्वी घरात गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाल्याची दुर्घटना घडली. यामध्ये जवान विश्वजीत वाघ आणि पृथ्वीराज खेडकर या दोघांकडे ‘फायर सूट’ नसल्याने ते भाजले होते. अशा घटना वारंवार घडत आहेत. हे देशपांडे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे मानवी हक्काचे उल्लंघनप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे ॲड. श्रीया आवले यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.