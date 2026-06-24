पुणे

फिरोज शेख नियुक्ती

फिरोज शेख नियुक्ती
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पुण्याच्या फिरोज शेखची नियुक्ती

पुणे, ता. २४ ः पुण्याच्या फिरोज शेखची ''जवाहरलाल नेहरू हॉकी स्पर्धा सोसायटी''च्या (जेएनएचटी) सहाय्यक सचिवपदी नुकतीच नियुक्ती करण्यात आली आहे.
''जवाहरलाल नेहरू हॉकी स्पर्धा सोसायटी'' ही भारतातील हॉकीच्या वाढीसाठी आणि प्रगतीसाठी समर्पित असलेली एक प्रतिष्ठित संस्था आहे.
नुकत्याच झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (एजीएम) जेएनएचटी सोसायटीने फिरोज शेखची एकमताने नियुक्ती करताना त्याला व्यवस्थापन समितीमध्ये समाविष्ट केले. याआधी शिक्षण क्षेत्रातील नामांकित एसएनबीपी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स''च्या डॉ. वृषाली भोसले यांची जेएनएचटी सोसायटीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
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