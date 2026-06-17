पुणे

Bullet Train : बुलेट ट्रेनचा पहिला टप्पा पुढील वर्षी! पुणे-मुंबई प्रवास अवघ्या ४८ मिनिटांत; रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची घोषणा

पुणे स्थानकावर बुधवारी (ता. १७) रेल्वे मंत्री वैष्णव यांच्या हस्ते पुणे - शिर्डी एक्सप्रेस, तर हडपसर स्थानकावर हडपसर - दाणापूर रेल्वे गाडीला हिरवा झेंडा दाखवून रेल्वे सेवेचा शुभारंभ झाला.
Pune Shirdi Express

Pune Shirdi Express

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पुढील वर्षी कार्यान्वित होणार असून, मुंबई-पुणे प्रवास अवघ्या ४८ मिनिटांत पूर्ण होईल, अशी माहिती केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी दिली. आता देशाकडे बुलेट ट्रेन उभारण्याची क्षमता असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

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