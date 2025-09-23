Pune Crime: लोणी काळभोरमध्ये रमी पत्त्यांवर जुगार; पाच जणांना अटक, १ लाखाचा मुद्देमाल जप्त

-सुवर्णा कांचनउरुळी कांचन : लोणी काळभोर येथील पांढरे मळा परिसरातील एका शेतात रमी पत्त्यांवर जुगार खेळताना पाच जणांना रंगेहाथ पकडण्यात लोणी काळभोर पोलिसांना पोलिसांना यश आले. या कारवाईत १ लाख ३०० व १०४ पत्ते असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..लक्ष्मण महादेव शिंदे, प्रविण यशवंत काळे, अजमुद्दीन शेख, सुनिल काळभोर व गणेश केसकर यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी पोलिस शिपाई योगेश उदमले यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.सोमवारी (ता. २२) सायंकाळी पावणे सहाच्या सुमारास पांढरे मळा परिसरातील कांबळे यांच्या शेतात काहीजण संशयास्पदरीत्या जुगार खेळत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार लोणी काळभोर पोलिसांनी तत्काळ छापा टाकत पाच जणांना ताब्यात घेतले..या प्रकरणी आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक कायदा कलम १२(अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस पथक करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.