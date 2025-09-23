पुणे

Pune Crime: लोणी काळभोरमध्ये रमी पत्त्यांवर जुगार; पाच जणांना अटक, १ लाखाचा मुद्देमाल जप्त

Gambling Raid in Loni Kalbhor: लक्ष्मण महादेव शिंदे, प्रविण यशवंत काळे, अजमुद्दीन शेख, सुनिल काळभोर व गणेश केसकर यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी पोलिस शिपाई योगेश उदमले यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
Loni Kalbhor police seized ₹1 lakh worth of cash and materials in a rummy card gambling raid.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-सुवर्णा कांचन

उरुळी कांचन : लोणी काळभोर येथील पांढरे मळा परिसरातील एका शेतात रमी पत्त्यांवर जुगार खेळताना पाच जणांना रंगेहाथ पकडण्यात लोणी काळभोर पोलिसांना पोलिसांना यश आले. या कारवाईत १ लाख ३०० व १०४ पत्ते असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

