Baramati Crime: बारामतीतील वंजारवाडीत कोयत्याने मारहाणीत पाच जण जखमी; सहा जणांविरुध्द गुन्हा दाखल

बारामती: पूर्वीच्या वैमनस्याच्य कारणावरुन बारामती तालुक्यातील वंजारवाडी येथे चौघांवर कोयता व चाकूने सिनेस्टाईल हल्ला करणा-या सहा जणांविरुध्द बारामती तालुका पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. .या संदर्भात अमोल आण्णा चौधर (वय 37, व्यवसाय- वॉटर सप्लायर रा. वंजारवाडी चौधरवस्ती ता. बारामती) यांनी फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी तालुका पोलिसांनी ऋतिक उर्फ गुड्या मुळिक (रा. कुंभरकर यस्ती वंजारवाडी), ओम अर्जुन कुचेकर (रा. सुर्यनगरी बारामती), अली मुजावर (रा. कुंभरकर वस्ती वंजारवाडी), दिपक भोलनकर (रा. कुंभरकर वस्ती वंजारवाडी), शुभम वाघ (रा. मालुसरे वस्ती वंजारवाडी) व इतर अनोळखी व्यक्तींविरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे..या प्रकरणी दाखल फिर्यादीत नमूद केले आहे की, अमोल चौधर यांच्यासह त्यांचे बंधू भारत गोकुळ चौधर, सागर चंद्रकांत चौधर, आदित्य सर्जेराव चौधर, सुनिल गोरख चौधर (सर्व रा. वंजारवाडी ता. बारामती) हे नवरात्रानिमित्त ज्योत घेऊन वंजारवाडीतील दत्त मंदीरासमोर सोमवारी (ता. 22) रात्री आले. त्याच वेळेस एका चार चाकी गाडीतून ऋतिक उर्फ गुड्या मुळिक, ओम अर्जुन कुचेकर, अली मुजावर, दिपक भोलनकर, शुभम वाघ यांच्यासह दोन अनोळखी लोकांनी कोयता व चाकू या हत्यारांसह हल्ला केला. यात अमोल चौधर, भारत चौधर, सागर व आदित्य तसेच सुनिल चौधर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर दवाखान्यात उपचार सुरु आहेत..दरम्यान पोलिसांनी या प्रकरणी ओम कुचेकर, शुभम वाघ, अली मुजावर या तिघांना पोलिसानी अटक केली असून इतर आरोपींच्या शोधासाठी पोलिस पथके रवाना झाल्याची माहिती उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन राठोड व पोलिस निरिक्षक वैशाली पाटील यांनी दिली. दरम्यान दोन्हीही अधिका-यांनी घटनास्थळी भेट दिली असून पुढील तपास त्यांनी सुरु केला आहे.मिलिंद संगई, बारामती.