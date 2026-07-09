पुणे

Pune Crime : खंडणीखोर पोलीस! गाडीत अंमली पदार्थ आहेत, कारवाई करू; पाच लाख मागणाऱ्या पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांना अटक, एक जण फरार

Police threatened fake narcotics action for extortion: अमली पदार्थांचा बनाव रचून तरुणांकडून पाच लाखांची खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न; तात्काळ तक्रारीनंतर ग्रामीण पोलिसांची कारवाई, पाच जण तुरुंगात
Extortion Racket Exposed: Five Police Personnel Arrested, One on the Run

Extortion Racket Exposed: Five Police Personnel Arrested, One on the Run

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सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे/तळेगाव दाभाडे : मोटारीत अमली पदार्थ असल्याची भीती दाखवून पाच लाख रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या दोन पोलिस अंमलदार आणि तीन वॉर्डन अशा पाच जणांना अटक केली आहे, तर एक पोलिस नाईक चालक फरार आहे. या प्रकरणी कामशेत पोलिस ठाण्यात सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी दिली.

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