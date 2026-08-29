Law CET Second List : पाच वर्षीय विधी अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या यादीत ५,८१४ विद्यार्थ्यांना प्रवेश; सीईटी कक्षाची घोषणा

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठीच्या पाच वर्षीय विधी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेची दुसरी निवड यादी जाहीर झाली आहे. यात राज्यातील विविध विधी महाविद्यालयांमध्ये दुसऱ्या फेरीसाठी आठ हजार ७७३ प्रवेशाच्या जागा उपलब्ध होत्या. या फेरीत एकूण पाच हजार ८१४ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली आहे..सीईटी कक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार, पाच वर्षीय विधी अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या फेरीसाठी एकूण ११ हजार ५२१ विद्यार्थ्यांनी आपला पसंतीक्रम नोंदविला होता. या फेरीसाठी एकूण आठ हजार ७७३ जागा उपलब्ध होत्या. त्यापैकी पाच हजार ८१४ विद्यार्थ्यांचे नाव गुणवत्ता आणि पसंतीक्रमानुसार दुसऱ्या यादीत झळकले आहे. पहिल्या फेरीच्या तुलनेत दुसऱ्या फेरीत मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांचे वाटप झाले आहे..पहिल्या फेरीचा आढावा पाच वर्षीय विधी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या फेरीची प्रवेश प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली. पहिल्या फेरीत एकूण दोन हजार ८४७ विद्यार्थ्यांनी विविध विधी महाविद्यालयांमध्ये आपले प्रवेश निश्चित केले आहेत. यामध्ये केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतील दोन हजार ६३६ विद्यार्थी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातील २११ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे..प्रवेशाच्या दुसऱ्या फेरीत महाविद्यालयाचे वाटप झालेल्या विद्यार्थ्यांना आता प्रत्यक्ष प्रवेशाची कार्यवाही करावी लागणार आहे. या विद्यार्थ्यांना मंगळवारपर्यंत (ता. १) संबंधित महाविद्यालयात प्रत्यक्ष हजर राहून आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करून शुल्क भरून प्रवेश निश्चित करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या फेरीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, रिक्त राहिलेल्या जागांचा तपशील जाहीर केला जाणार आहे. त्यानुसार तिसऱ्या फेरीसाठी उपलब्ध असलेल्या तात्पुरत्या रिक्त जागांचा तपशील गुरूवारी (ता. ३) जाहीर केला जाईल, असे सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.