Pune Flood Alert: पुण्यात पूरस्थितीची चाहूल! खडकवासलातून मोठा विसर्ग, एकतानगरातील दोन सोसायट्यांत पाणी शिरले, महापौर नागुपरेंची पाहणी

पुणे : पुणे शहरासह खडकवासला धरण परिसरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे खडकवासला धरण शंभर टक्के भरले असून धरणातून टप्प्याटप्प्याने पाण्याचा विसर्ग वाढविण्यात आला आहे. पहाटे ५.३० नंतर धरणातून २७,२०३ क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यात येत असल्याने नदीकाठच्या सखल भागात सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सिंहगड रस्त्यावरील एकतानगर परिसरातील द्वारका आणि जलपूजन या दोन सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरल्याची घटना घडली असून आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, अग्निशमन दल व महानगरपालिकेची यंत्रणा तातडीने घटनास्थळी तैनात करण्यात आली आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...संभाव्य पूरस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी पहाटे एकतानगर, विठ्ठलनगर तसेच शिवाजीनगर परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनी स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश दिले. नदीपात्रालगत व सखल भागात राहणाऱ्या नागरिकांनी सतर्क राहून प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे तसेच आवश्यकता भासल्यास सुरक्षित स्थळी स्थलांतरासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले..महापौर नागपुरे म्हणाल्या, “महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासन परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत सूचनांचे पालन करावे. जीवित व मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी सर्व यंत्रणा सज्ज असून आवश्यक ती मदत तातडीने उपलब्ध करून दिली जाईल.”.दरम्यान, बुधवारी सकाळी ६ वाजेपर्यंत खडकवासला धरण परिसरात १०१ मिमी पावसाची नोंद झाली असून धरण १०० टक्के भरले आहे. पानशेतमध्ये १७१ मिमी, वरसगावमध्ये १८९ मिमी आणि टेमघरमध्ये २४५ मिमी पाऊस झाला. चारही धरणांमधील एकूण पाणीसाठा १३.९७ टीएमसी (४७.९२ टक्के) इतका झाला असून चारही धरणांत एकूण ३,६३७ एमसीएफटी पाण्याची आवक सुरू आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.\rखडकवासला धरणातून मध्यरात्रीपासून विसर्गात सातत्याने वाढ करण्यात आली. सुरुवातीला ८४२ क्युसेक असलेला विसर्ग टप्प्याटप्प्याने वाढवत पहाटे २७,२०३ क्युसेकपर्यंत नेण्यात आला. त्यामुळे मुठा नदीच्या पात्रातील पाणीपातळी वाढली असून नदीकाठच्या सखल भागातील नागरिकांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. पुणे महानगरपालिकेचा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, अग्निशमन दल आणि इतर यंत्रणा संभाव्य आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.