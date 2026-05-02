Pune Abhay Firodia : भारताचा औद्योगिक विकास योग्य मार्गावर, पण संस्कृतीच्या मूल्यांसहच प्रगती हवी – पुण्यभूषण अभय फिरोदिया

पुणे : ज्ञान आणि परंपरेचा संगम असलेल्या भारतीय संस्कृतीतील मूल्ये ही जीवनाला दिशा देणारी तत्त्वे आहेत. बदलत्या काळात या मूल्यांचे जतन करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे मत 'फोर्स मोटर लि. चे' अध्यक्ष व ज्येष्ठ उद्योजक अभय फिरोदिया यांनी व्यक्त केले..'पुण्यभूषण फाउंडेशन' तर्फे देण्यात येणारा पुण्यभूषण पुरस्कार फिरोदिया यांना जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबत आयोजित विशेष वार्तालाप कार्यक्रमात त्यांनी शनिवारी (ता.२) पत्रकारांशी संवाद साधला. 'पुण्यभूषण फाउंडेशन'चे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. सतीश देसाई यावेळी उपस्थित होते..अभय फिरोदिया म्हणाले की, समाजवादी सत्तेमुळे देशात उद्योगांची भरभराट होऊ शकली नाही. सध्या देशाचा औद्योगिक विकास योग्य दिशेने होत आहे. भारताला ज्ञान, शिक्षण आणि उद्यमशीलतेची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. वाणिज्य आणि विद्या या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून प्राचीन भारताला 'सोने की चिडीया' म्हणून ओळख मिळण्यामागे त्याची समृद्ध व्यापारी परंपरा कारणीभूत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, आक्रमणांमुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले, असेही त्यांनी सांगितले..''आता भारताने उद्योग-व्यापारासह जागतिक पातळीवर स्वतःचे स्थान निर्माण करताना आपल्या संस्कृतीच्या मूल्यांची जोपासना देखील केली पाहिजे. गृहास्थश्रमात असताना आपण जी संपत्ती निर्माण करतो ती संपत्ती समाज आणि देशासाठी निर्माण करीत आहोत, या भावनेने व्यवसाय केला पाहिजे. भारतीय संस्कृतीने सांगून ठेवलेल्या चारही आश्रमांचा अवलंब केल्यास जीवन सुखी आणि समाधानी होऊ शकते. जैन, बौद्ध, शीख आणि वैदिक या सर्व परंपरांचे तत्त्वज्ञान एकच आहे. या तत्त्वज्ञानाचे मूर्तीमंत उदाहरण अभय प्रभावन या कायम स्वरूपी प्रदर्शनाच्या माध्यमातून उभारण्याचा प्रयत्न मी करीत आहे..