Leopard Conflict : मानव-बिबट संघर्ष नियंत्रणासाठी चार तासांत ११.२५ कोटींचा निधी मंजूर!

मुंबई : मंत्रालयात बिबट समस्या निवारणासाठी मंगळवारी सकाळी ११ वाजता वनमंत्री गणेश नाईक, माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील व म्हाडा पुणेचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीनंतर चारच तासात निधी मंजुरीचे पत्र वळसे पाटील यांना देण्यात आले. प्रशासनाच्या तत्पर कार्यवाही बाबत याभागातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे..“दरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन मंडळातून ताबोडतोब निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हा नियोजन मंडळाला दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डूडी यांनी गतिमान पद्धतीने काम करून चार तासात निधी मंजुरीचे पत्र दिले आहे. सदर कामे दर्जेदार व वेळेत पूर्ण होण्यासाठी प्रशासनाने विशेष लक्ष द्यावे.” असे वळसे पाटील यांनी सूचित केले आहे..Pune News : सोसायट्यांच्या वाढल्या अडचणी, महापालिकेनेच थकविले देखभाल-दुरुस्तीचे कोट्यवधी रुपये.प्रमुख उपाययोजनांसाठी साहित्य व प्राप्त निधी :• २० चमुंकरिता १२० प्रशिक्षित व्यक्तींची नेमणूक : २० लाख रुपये• २० रेस्क्यू वाहने : दोन कोटी ४० लाख रुपये.• ५०० पिंजरे : पाच कोटी ५० लाख रुपये• २० ट्रॅंक्विलायझिंग गन : ३० लाख रुपये• ५०० कॅमेरा ट्रॅप्स : एक कोटी ६० लाख रुपये• ५०० टॉर्चेस (लाँग रेंज) : एक कोटी २५ लाख रुपये• २५० लाईव्ह कॅमेरा/सोलर अलर्ट सिस्टीम्स : ६२ लाख ५० हजार रुपये• ५०० स्मार्ट स्टिक्स : ३० लाख रुपये• औषधे व वैद्यकीय उपकरणे (२० संच) : २० लाख रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.