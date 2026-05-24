Leopard Death on Highway: पाटसजवळ पुणे–सोलापूर महामार्गावर आढळला बिबट्याचा मृतदेह

पाटस : पुणे सोलापूर महामार्गावर रविवारी पहाटे चार वाजता (ता.२४)बिबट्याचा मृतदेह आढळून आला. मृत बिबट्याच्या शरीरावर कोठेच गंभीर जखम किंवा रक्तस्राव दिसत नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था झाली. मात्र, बिबट्याचा अपघाताने शरीरात अंतर्गत रक्तस्राव होऊन मृत्यू झाला असावा असा अंदाज वनविभागाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला. बिबट्याचा मृतदेह पाहण्यासाठी परिसरातील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. घटनास्थळी वन कर्मचारी उशिरा पोचल्याने नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला..पाटस परिसरात मागील काही महिन्यापासून बिबट्याचा वावर दिसून येत होता. बिबट्याकडून काही ठिकाणी पाळीव प्राण्यांवर हल्लेही सुरू होते. दरम्यान रविवारी पहाटे चारच्या सुमारास भागवतवाडी हद्दीत महामार्गावर सेवा रस्त्याच्यालगत बिबट्याचा मृतदेह आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली. काही वाहन चालकांना बिबट्याचा मृतदेह निदर्शनास आला. त्यांनी याबाबत पोलिस हेल्पलाईन क्रमांक११२ वर संपर्क साधला. पोलीस व पाटस टोल कर्मचारी घटनास्थळी हजर झाले. याबाबत त्यांनी तात्काळ वन विभागाशी संपर्क साधला. त्यानंतर वारंवार संपर्क करूनही वन विभागाचे कर्मचारी वेळेवर उपस्थित राहिले नसल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. बिबट मानव संघर्ष परिस्थिती असताना वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी इतके बिनधास्त कसे असू शकतात असा सवाल काहींनी उपस्थित केला. .बिबट्याच्या मृत्यूची माहिती समजताच परिसरातील नागरिकांनी व वाहनातील प्रवाशांनी घटनास्थळी गर्दी केली. नागरिक व टोल प्रशासन रुग्णवाहिकेतील कर्मचाऱ्यांनी मृत्यू बिबट्याला बाजूला घेतले.काही वेळाने केवळ वनरक्षक व वन मजूर घटनास्थळी दाखल झाले. वनरक्षक यांनी परिसराची पाहणी केली. यावेळी बिबट्याच्या अंगाला कुठेही गंभीर जखम व रक्तस्त्राव किंवा रक्ताचे शिंतोडे आढळून आले नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. मात्र. जोराची धडक बसल्यास अंतर्गत रक्तस्त्राव होऊनही प्राण्याचा मृत्यू होतो असा अंदाज वन विभागाने व्यक्त केला. मृत बिबट्या नर जातीचा असून त्याचे वय अंदाजे अडीच ते तीन वर्षाचे आहे.दरम्यान,खाजगी वाहनातून बिबट्याचा मृतदेह विच्छेदनासाठी दौंड येथे नेण्यात आला..दरम्यान परिसरात बिबट्यांचे अस्तित्व होते. आणखीनही काही बिबटे परिसरात असल्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली. याबाबत दौंड वनपरिक्षेत्राधिकारी राहुल काळे म्हणाले शवविच्छेदन झाल्यानंतरच बिबट्याच्या मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल. परिसरातील सीसीटीव्ही तपासणी करण्यात येणार आहे.