पुणे

Indapur News : इंदापूरचे तत्कालीन तहसीलदार श्रीकांत पाटील निलंबित; महसूल विभागाची कारवाई

श्रीकांत पाटील हे इंदापूर येथे कार्यरत असताना त्यांनी तालुक्याच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अभ्यास करून कायद्याचा वचक दाखवत अवैध धंद्यांचा बीमोड केला होता.
Tehsildar Shrikant Patil

Tehsildar Shrikant Patil

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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इंदापूर - इंदापूरचे तत्कालीन तहसीलदार तथा सध्या विशेष भूसंपादन अधिकारी (माप-२), धाराशिव येथे कार्यरत असलेले श्रीकांत पाटील यांना महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील एका जमीन प्रकरणात महसूल संहितेच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून गंभीर अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे.

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