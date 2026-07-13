Indapur News : इंदापूरचे तत्कालीन तहसीलदार श्रीकांत पाटील निलंबित; महसूल विभागाची कारवाई

इंदापूर - इंदापूरचे तत्कालीन तहसीलदार तथा सध्या विशेष भूसंपादन अधिकारी (माप-२), धाराशिव येथे कार्यरत असलेले श्रीकांत पाटील यांना महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील एका जमीन प्रकरणात महसूल संहितेच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून गंभीर अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे..शासनाने १० जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या जमीन प्रकरणात चौकशीअंती श्रीकांत पाटील यांनी नियमबाह्य पद्धतीने कामकाज केल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणाची शासनस्तरावर विशेष समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली होती. समितीच्या अहवालावर विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी छाननी करून शासनाकडे अहवाल सादर केला होता..या अहवालाच्या आधारे श्रीकांत पाटील यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या पार्श्वभूमीवर शिस्त व अपील नियमांतील तरतुदीनुसार श्रीकांत पाटील यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबनाच्या कालावधीत त्यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव येथे निश्चित करण्यात आले असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. याबाबत श्रीकांत पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकला नाही..निर्वाह भत्ता मिळणारशासनाच्या आदेशानुसार निलंबनाच्या काळात श्रीकांत पाटील यांना कोणतीही खासगी नोकरी, व्यवसाय किंवा व्यापार करता येणार नाही, तसेच त्यांना नियमानुसार निलंबन निर्वाह भत्ता व इतर पात्र भत्ते देण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे..सिंघम अधिकारी म्हणून ओळखश्रीकांत पाटील हे इंदापूर येथे कार्यरत असताना त्यांनी तालुक्याच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अभ्यास करून कायद्याचा वचक दाखवत अवैध धंद्यांचा बीमोड केला होता. त्यामुळे अवैध वाळूउपसा तसेच गौण खनिज उत्खनन पूर्णपणे थांबले होते, अशी चर्चा होती. वेळप्रसंगी उजनी पाणलोट क्षेत्रात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून श्रीकांत पाटील यांनी जिलेटीनच्या साहाय्याने भीमा नदीपात्रात उतरून बोटी उडवून दिल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.