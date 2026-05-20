Bhimashankar Khed: भीमाशंकरच्या नामोल्लेखावरून खेड–आंबेगाव वाद; माजी आमदार दिलीप मोहितेंचा विरोध, शिखर बैठकीतील नाव बदलावर आक्षेप

चाकण: श्री क्षेत्र भीमाशंकर संदर्भात खेड तालुक्याच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. शिखर बैठकीत श्री क्षेत्र भीमाशंकर खेड- आंबेगाव असा उल्लेख करण्यात आला. या उल्लेखास मान्यता दिल्याची नोंद झाल्यास भविष्यात या विषयावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भीमाशंकर हे खेड तालुक्यात आहे त्यामुळे भीमाशंकर खेड असाच उल्लेख करण्यात यावा. याबाबत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना निवेदन देण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना माहिती देणार आहे असे आश्वासन दिले आहे असे माजी आमदार दिलीप मोहिते यांनी सांगितले..राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे "श्री क्षेत्र भीमाशंकर आदर्श ग्राम प्रकल्प विकास आराखडा" संदर्भात शिखर समितीची बैठक झाली . श्री क्षेत्र भीमाशंकर हे खेड तालुक्याची ओळख परंपरा आणि अस्मितेशी जोडलेले एक अत्यंत महत्त्वाचे श्रद्धास्थान आहे. आतापर्यंत भीमाशंकर खेड तालुक्याचाच अविभाज्य भाग म्हणून कायम राहावे यासाठी दिवंगत माजी आमदार नारायणराव पवार यांनी सातत्याने संघर्ष केला तसेच मी आमदार असताना श्रीक्षेत्र भीमाशंकर हे खेड मध्येच आहे आणि ते कायम खेडमध्येच राहावे यासाठी गेले अनेक वर्ष सातत्याने संघर्ष करत आहे..मात्र शिखर समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उपस्थित असताना भीमाशंकर खेड -आंबेगाव असा उल्लेख करण्यात आला. हा उल्लेख खेड तालुक्यातील जनतेसाठी अत्यंत चिंताजनक आणि वेदनादायी आहे. शासन स्तरावर अधिकृत कार्यवृत्त तयार होणार आहे त्यामध्ये भीमाशंकर खेड -आंबेगाव या उल्लेखास मान्यता दिल्याची नोंद झाल्यास भविष्यात या विषयावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.खेड -आंबेगाव असा उल्लेख होत असेल तर त्यामधून खेड हे नाव मागे पडण्याची भीती आहे..श्री क्षेत्र भीमाशंकर हे खेड तालुक्याच्या ओळखीचे प्रतीक आहे त्याच्या संदर्भातील कोणताही निर्णय स्थानिकांच्या भावना ,इतिहास वास्तव विचारात घेऊनच व्हावा अशी जनतेची अपेक्षा आहे .त्यामुळे या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे व हस्तक्षेप करावा. .खेड तालुक्याच्या जनतेच्या भावनांचा आदर राखून शासन स्तरावर अधिकृत कार्यवृत्त मध्ये भीमाशंकर खेड- आंबेगाव वगळून त्याऐवजी भीमाशंकर खेड असा उल्लेख करावा अशी मागणी खेडचे माजी आमदार दिलीप मोहिते व त्यांच्यासोबत शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.यावेळी शरद बुट्टे पाटील, कैलास सांडभोर, अरुण चांभारे, जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे, समीर सुपे, माजी सभापती सुरेश शिंदे आदी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.