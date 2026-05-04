Spider Species Discovery: ‘मोग्रस पुणे’सह कोळ्यांच्या चार नव्या प्रजातींचा शोध, पिंपरी चिंचवडमधील उद्यानात जैवविविधता सर्वेक्षणावेळी संशोधन!

पुणे: पिंपरी-चिंचवडमधील एका उद्यानात उड्या मारणाऱ्या (जंपिंग स्पायडर) कोळी या कीटकाची नवीन प्रजाती संशोधकांनी शोधली आहे. शहराच्या सन्मानार्थ या प्रजातीला 'मोग्रस पुणे' असे नाव दिले असून, यामुळे देशाच्या जैवविविधतेत मोलाची भर पडली आहे..भारतीय संशोधकांच्या पथकाने पश्चिम भारताच्या निमशुष्क (सवाना) परिसंस्थेत अभ्यास करून 'मोग्रस' वंशातील एकूण चार नवीन प्रजातींची नोंद केली आहे. यात पिंपरी-चिंचवडमधील 'मोग्रस पुणे'सह राजस्थानच्या डेझर्ट नॅशनल पार्कमधील 'मोग्रस शुष्क', 'मोग्रस राजस्थानेन्सिस' आणि 'मोग्रस लॅरिसे' यांचा समावेश आहे. हषीकेश त्रिपाठी, गौतम कदम, अथर्व कुलकर्णी, ध्रुव प्रजापती, थ्रेसा जॉय आशा, आशिष कुमार जांगिड आणि अंबालापरंबिल वासू सुधिकुमार या संशोधकांच्या पथकाचा हा शोधनिबंध 'युरोपियन जर्नल ऑफ टॅक्सोनॉमी'मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे..'ओयकॉस फॉर इकॉलॉजिकल सर्व्हिसेस' आणि 'व्हेक्टर' संस्थांच्या पुढाकाराने पिंपरी-चिंचवडमध्ये 'अल्फा लाव्हल जैवविविधता उद्यान' विकसित केले आहे. शहराच्या चहुबाजूंनी सिमेंटचे बांधकाम वाढत असतानाही या उद्यानात नैसर्गिक अधिवास जपला गेला आहे. याच उद्यानात जैवविविधतेचे सर्वेक्षण सुरू असताना ३१ मे २०२४ रोजी कोळी अभ्यासक कुलकर्णी यांना बाभूळ आणि आपट्याच्या झाडावर हा आगळावेगळा कोळी पहिल्यांदा दिसला. .यानंतर प्रजातीचे अचूक वर्गीकरण निश्चित करण्यासाठी त्रिपाठी आणि कदम यांच्या सहकार्याने कोळ्याचे सूक्ष्मदर्शकाखाली सखोल शास्त्रीय परीक्षण केले. तब्बल दोन वर्षांच्या अभ्यासानंतर नव्या कोळ्याच्या शोधाला आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली आहे..'मोग्रस' प्रजातीची वैशिष्ट्येजाळे न विणता तीक्ष्ण नजरेने उडी मारून कीटकांची शिकार करणे.हानिकारक कीटकांचा नाश करत असल्याने शेतीसाठी नैसर्गिक कीटकनाशक म्हणून उपयुक्त.कोरड्या वातावरणात आणि काटेरी झाडांवर मुख्य अधिवास.