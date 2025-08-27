पुणे

Pune Metro : गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर मेट्रोची चौथी चाचणी पूर्ण

मेट्रोच्या माण-हिंजवडी-शिवाजीनगर मार्गावर माण डेपो ते म्हाळुंगे बालेवाडी येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलापर्यंत गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर आज पुणे मेट्रोची चाचणी (ट्रायल) यशस्वीपणे पूर्ण झाली.
