पुणे

‘इंदिरा गांधी’ स्कूलमध्ये मोफत वह्यांचे वाटप

‘इंदिरा गांधी’ स्कूलमध्ये मोफत वह्यांचे वाटप
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औंध, ता. २५ : येथील महानगरपालिकेच्या इंदिरा गांधी मॉडेल स्कूलमध्ये ‘फुलोरा फाउंडेशन’च्या वतीने बालवाडी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत वह्यांचे वाटप करण्यात आले. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच साहित्य मिळाल्याने विद्यार्थ्यांनी आनंद व्यक्त केला. फाउंडेशनच्या अध्यक्षा प्रीती शिरोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात आला. यावेळी देवराज लिगाडे, मुख्याध्यापिका संगीता ठाणगे व शिक्षक उपस्थित होते. शाळा व्यवस्थापनाने या उपक्रमाचे कौतुक केले. नियमित अभ्यास करून उज्ज्वल भविष्य घडविण्याचे आवाहन फाउंडेशनच्या सदस्यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांना केले.

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