पुणे

Pune News: राज्यातील शासकीय रुग्‍णालयांतील मोफत उपचार बंद; केसपेपरपासून शस्त्रक्रियेपर्यंत शुल्क, अडीच वर्षांनंतर आरोग्य विभागाचा यू-टर्न!

Impact of Hospital fees on poor and Rural patients: शासकीय रुग्णालयांतील मोफत उपचार बंद; आता केसपेपरपासून शस्त्रक्रियेपर्यंत शुल्क लागू
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : अडीच वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या ‘पूर्ण मोफत उपचार’ निर्णयाला राज्याच्या आरोग्य विभागाने आता यू-टर्न घेत, राज्यातील शासकीय रुग्णालयांत पुन्हा शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा व महिला रुग्णालयांपर्यंत नवे दर लागू होणार असून, बाह्यरुग्ण विभागातील केसपेपरसाठी ५ रुपयांपासून ते सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी ४० हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाणार आहे.

