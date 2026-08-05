पुणे

मैत्री दिनीच गमावला जिवलग मित्र !

मैत्री दिनीच गमावला जिवलग मित्र !
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बालेवाडी, ता. ४ : मैत्री दिनाच्या दिवशी जिवलग मित्राला शुभेच्छा देण्यासाठी पाठविलेल्या संदेशानंतर मित्राच्या निधनाची बातमी समजल्याने एका मित्रपरिवारावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. ग्रेव्हस लिमिटेडचे माजी कर्मचारी राजेश काळे यांचे निधन झाल्याची माहिती त्यांचे पुत्र अनिकेत यांनी दिली.
१९९३ ते २००१ या काळात ग्रेव्हस लिमिटेडमध्ये एकत्र काम करणाऱ्या मित्रांमध्ये राजेश काळे, विजय शिंगारे, उत्तम पवार, धर्मा, एदलाबादकर, फराह शेख आदींचा जिवाभावाचा मित्रपरिवार होता. कामाच्या धावपळीतही त्यांनी मैत्रीचे नाते जपले. पुढे प्रत्येकाची वाट वेगळी झाली असली, तरी संपर्क कायम होता. दोन वर्षांपूर्वी फराह शेख यांच्या वाढदिवसानिमित्त सर्व मित्र पुन्हा एकत्र आले होते.
मैत्रीदिनी राजेश काळे यांच्या निधनाची बातमी समजताच सर्व मित्रांना मोठा धक्का बसला. त्यांच्या आठवणींना उजाळा देताना मित्रांनी, ‘‘मित्रांना वेळ द्या, त्यांच्याशी संवाद साधा आणि त्यांना भेटत राहा; कारण कोणती भेट शेवटची ठरेल हे सांगता येत नाही,’’ अशी भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

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