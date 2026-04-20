पुणे

Success Story: धुणीभांडी करणाऱ्या मावशींचा मुलगा बनला न्यायाधीश; राजगुरुनगरच्या मंगेश धोत्रेंची प्रेरणादायी कहाणी, गरिबीवर मात करून गाठलं यश!

son of domestic worker becomes judge inspiring journey india: धुणीभांडी करणाऱ्या आईचे आणि रुग्णालयात काम करणाऱ्या वडिलांचे कष्ट फळाला; स्वयंअध्ययन, चिकाटी आणि मार्गदर्शकांच्या साथीत मंगेश धोत्रेंनी न्यायाधीशपदाची शिखरयात्रा पूर्ण
Beating Poverty with Determination: Mangesh Dhotre Becomes Judge

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजगुरुनगर : येथील ॲड. मंगेश आनंद धोत्रे यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारीपदी निवड झाली. धुणीभांडी करणारी आई आणि खासगी रुग्णालयात स्वागत कक्षात काम करणाऱ्या वडिलांच्या कष्टाचे चीज झाल्याची भावना निवडीनंतर धोत्रे यांनी व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
pune
exam
education
judge
district
Success story

