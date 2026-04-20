Success Story: धुणीभांडी करणाऱ्या मावशींचा मुलगा बनला न्यायाधीश; राजगुरुनगरच्या मंगेश धोत्रेंची प्रेरणादायी कहाणी, गरिबीवर मात करून गाठलं यश!

राजगुरुनगर : येथील ॲड. मंगेश आनंद धोत्रे यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारीपदी निवड झाली. धुणीभांडी करणारी आई आणि खासगी रुग्णालयात स्वागत कक्षात काम करणाऱ्या वडिलांच्या कष्टाचे चीज झाल्याची भावना निवडीनंतर धोत्रे यांनी व्यक्त केली. धोत्रे यांचे मूळ गाव पिंपळगाव जोगा (ता. जुन्नर) हे आहे. गावाकडील कोरडवाहू शेतीच्या तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे आईवडील उपजीविकेसाठी राजगुरुनगर येथे २००५ मध्ये आले. त्यानंतर मंगेश यांनी आपले प्राथमिक शिक्षण राजगुरुनगरच्या जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक १ येथे घेतले. विद्यालयीन व महाविद्यालयीन शिक्षणही राजगुरुनगरलाच झाले. येथील सरसेनापती हंबीरराव मोहिते विधी महाविद्यालयातून वकिलीची सनद घेतल्यानंतर पहिल्याच प्रयत्नात त्यांनी हे यश प्राप्त केले. न्यायाधीश पदाच्या परीक्षेसाठी कोणतीही शिकवणी न लावता स्वयंअध्ययनातून त्यांनी हे यश संपादन केले. विधी महाविद्यालयाचे प्रा. किरण काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी परिक्षेचा अभ्यास केला. वकिलीचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर खेड येथील ॲड. पुष्कराज परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली केवळ वकिलीचे पुस्तकी ज्ञानच नव्हे तर फौजदारी, दिवाणी, कौटुंबिक, महसुली अशा सर्व शाखांचे प्रत्यक्ष ज्ञान त्यांनी घेतले. त्याचा फायदा त्यांना न्यायाधीश पदाच्या मुलाखतीसाठी झाला. धोत्रे यांची न्यायाधीशपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांनी शिक्षण घेतलेल्या जिल्हा परिषद शाळेच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. शाळेचे तत्कालीन मुख्याध्यापक राजेश कांबळे, सध्याचे मुख्याध्यापक ज्ञानेश्वर कडलक, रेटवडी शाळेचे मुख्याध्यापक जालिंदर दिघे, शिक्षिका अश्विनी घुमटकर आदी यावेळी उपस्थित होते.