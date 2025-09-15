पुणे

Talegaon News : पिस्तुलाची स्टंटबाजी भोवली; गोळी लागून एक रुग्णालयात, दुसरा पोलिस कोठडीत

Pune Crime : तळेगाव एमआयडीसीमध्ये पिस्तूल स्टंट करताना चुकून ट्रिगर दाबल्याने एका तरुणाच्या पोटात गोळी लागून गंभीर जखम झाली असून, पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे.
तळेगाव स्टेशन : तळेगाव एमआयडीसीमधील एका विचित्र प्रकारात पिस्तुलाने केलेली स्टंटबाजी दोन मित्रांना भोवली. दोघे परप्रांतीय कंत्राटी कामगार असून, मित्रही आहेत. एकाने झुडपात लपविलेले पिस्तूल दुसऱ्याने हातात घेतले. त्याच्याकडून ट्रीगर दाबला गेल्याने दुसरा मित्र जखमी झाला.

sugarcane
weapons
Gun incident in Talegaon
Accidental shooting

