पुणे

NASA Visit : ‘नासा’, ‘इस्रो’ भेट परीक्षा प्रश्नावलीचे आता संच; उपक्रमाची कक्षा वाढविण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून प्रयत्न सुरू

ZP Students : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वैज्ञानिक दृष्टिकोन मिळावा यासाठी जिल्हा परिषद शाळेतील ७५ विद्यार्थ्यांची नासा आणि इस्रो भेटीसाठी निवड करण्यात आली आहे.
NASA Visit
NASA Visit Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांची ‘नासा’ आणि ‘इस्रो’ला पाठविताना परीक्षेमार्फत निवड करण्यात आली. या परीक्षेसाठी आंतरविद्यापीठ खगोलशास्त्र व खगोल भौतिकशास्त्र केंद्राकडून (आयुका) तयार केलेली प्रश्नावली आता संच स्वरूपात जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी दिली.

