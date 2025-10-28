Pune Crime : पुणे पोलिसांनी मारणे टोळीच्या गुंडाच्या आवळल्या मुसक्या; भाजप कार्यकर्त्याला मारहाणीनंतर ९ महिने होता फरार

Summaryहा वाद शिवजयंती मिरवणुकीदरम्यान दुचाकी काढण्यावरून झाला होता.मुख्य आरोपी गजा मारणे तुरुंगात असून रुपेश त्याची टोळी चालवत होता.घटनेनंतर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी कठोर कारवाईची मागणी केली होती..पुणे शहरातील कोथरूड परिसरामध्ये फेब्रुवारीमध्ये शिवजयंती दिवशी अभियंता देवेंद्र जोग या तरुणाला मारहाण करुन फरार झालेल्या गजा मारणे टोळीचा सदस्य रुपेश मारणे याला कोथरुड पोलिसांनी मुळशीतील आंदगावमधून अटक केली आहे. गजा मारणे तुरुंगात असल्याने रुपेश टोळीची सर्व सुत्रे चालवायचा. .कोथरुड भागात १९ फेब्रुवारी रोजी दुचाकीस्वार संगणक अभियंता देवेंद्र जोग यांना मारणे टोळीतील गुंडांनी बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली. जोग हा भाजपचा कार्यकर्ता असल्याची माहिती आहे. या घटनेनंतर केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी संताप व्यक्त करुन आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली होती. मात्र यानंतर रुपेश मारणे हा फरार झाला अनेक महिने तो लपून बसला होता, अखेर सोमवारी रात्री मुळशीतील आंदगावमध्ये आल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली.शिवजयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीतून दुचाकी काढण्याचा प्रयत्न करत असताना झालेल्या वाद झाला. या वादात रुपेश मारणे आणि त्याच्या साथीदारांनी संगणक अभियंता देवेंद्र जोग याला मारहाण केली. त्यावेळी पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला मात्र रुपेश मारणे फरार झाला. पोलिसांनी त्याच्या तीन साथीदारांना ताब्यात घेतले होते. .FAQs रुपेश मारणे कोण आहे? 👉 तो गजा मारणे टोळीचा सक्रिय सदस्य असून, गजा तुरुंगात असताना टोळीची सूत्रे चालवत होता.त्याला पोलिसांनी कुठून अटक केली? 👉 पोलिसांनी त्याला पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील आंदगाव येथून अटक केली.घटना कधी घडली होती? 👉 १९ फेब्रुवारी, शिवजयंतीच्या दिवशी ही मारहाणीची घटना घडली.पीडित व्यक्ती कोण आहे? 👉 पीडित देवेंद्र जोग, हे संगणक अभियंता आणि भाजप कार्यकर्ता आहेत.वादाचे कारण काय होते? 👉 शिवजयंती मिरवणुकीतून दुचाकी काढण्यावरून झालेल्या वादातून मारहाण झाली.या प्रकरणात इतर आरोपींवर काय कारवाई झाली? 👉 पोलिसांनी रुपेश मारणेचे तीन साथीदार आधीच ताब्यात घेतले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.