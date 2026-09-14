पुणे

Ganesh Chaturthi 2026: गणेशभक्तांनो, मुहूर्ताची वेळ लक्षात ठेवा! पहाटे ४.५० ते दुपारी १.५१ पर्यंत गणरायाची प्रतिष्ठापना

Ganesh Sthapana Muhurat 2026 From 450 AM To 151 PM: गणेश चतुर्थीला ब्राह्ममुहूर्तापासून दुपारी १.५१ पर्यंत घरातील पार्थिव गणेशाची प्रतिष्ठापना शक्य; भद्रादि कुयोग वर्ज्य करण्याची गरज नाही, सार्वजनिक मंडळांना मध्यान्हानंतरही मुर्ती बसवता येणार
Ganesh Chaturthi 2026 Ganpati Sthapana Time From 450 AM To 151 PM Know Puja Muhurat And Important Ritual Details

Ganesh Chaturthi 2026 Ganpati Sthapana Time From 450 AM To 151 PM Know Puja Muhurat And Important Ritual Details

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : गणेशोत्सवाच्या मंगलमय सोहळ्याला सोमवारपासून (ता. १४) सुरुवात होत आहे. यंदाचा गणेशोत्सव १२ दिवसांचा असून, सोमवारी गणरायाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी दुपारी १ वाजून ५१ मिनिटांपर्यंत मुहूर्त आहे, अशी माहिती दाते पंचागकर्ते मोहन दाते यांनी दिली.

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