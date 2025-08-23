Ganesh Festival 2025 : गणेशोत्सवानिमित्त चांदीच्या दागिन्यांना मागणी; पूजेच्या साहित्यासह अलंकार घेण्याकडे कल, सराफ पेढीला झळाळी

पुणे : गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने गणरायाच्या स्वागतासाठी आणि उत्सव काळात लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठेत मोठी गर्दी होत आहे. उत्सवाच्या निमित्ताने सराफ पेढीलादेखील झळाळी आली आहे. गणपतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या चांदीच्या दागिन्यांची खरेदी सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, शहरातील लक्ष्मी रोड, तुळशीबाग, सदाशिव पेठ या परिसरातील बाजारपेठांमध्ये चांदीचे दागिने घेण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी दिसून आली..चांदीच्या वस्तूंमध्ये गणरायासाठी खास बनवल्या जाणाऱ्या चांदीचे मूषक, मोदक, मुकुट, हार, सुपारी, पान, त्रिशूळ, जानवे, परशू, दूर्वा, कमळ आणि जास्वंद फुले यांची सर्वाधिक खरेदी होत आहे, तर बुद्धीची देवता असलेल्या गणरायाला भाविक पूजेच्या साहित्यात चांदीची पूजा थाळी, समई, दिवे आणि कलश यांसारख्या वस्तूदेखील बनवून घेत आहेत. .गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने घरगुती वापरासाठी, तसेच गणपतीच्या चरणी अर्पण करण्यासाठी ग्राहक त्यांची आवड व गरजेनुसार या वस्तू बनवून घेत आहेत. त्यासोबतच गर्दी लक्षात घेऊन दुकानदारांनी विशेष ऑफर व सवलती जाहीर केल्या आहेत. काही ठिकाणी पूजा वस्तूंचे कॉम्बो सेट तयार करून ठेवले आहेत, ज्यामध्ये थाळी, समई, दिवा, सुपारी व हार यांचा समावेश असतो. ग्राहकांना एकाच ठिकाणी सर्व पूजासाहित्य मिळावे यासाठी दुकानदारांची धडपड सुरू आहे..आम्ही यंदा गणरायासाठी चांदीच्या दूर्वा व जास्वंद फुले घेतली आहेत. बाजारपेठात चांदीचे विविध आकर्षक पूजेचे साहित्य आले असून, त्यात सजावटीच्या साहित्यापासून ते विविध गणरायासाठीचे अलंकार यांचा समावेश आहे. सोन्याच्या तुलनेत चांदी परवडते आणि पूजेसाठी शुभही मानली जाते म्हणून चांदीच्या दागिने आणि साहित्यांकडे आमचा कल आहे.- प्रियांका वीर, नागरिक.गणपती आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर चांदीच्या दागिन्यांना मागणी मोठ्या प्रमाणावर आहे. चांदीचे दर वाढले असले तरी ग्राहकांची गर्दी आणि उत्साह मात्र कायम आहे. गणपतीसाठी हार, मुकुट, चांदीचे दूर्वा, मोदक, तसेच विविध प्रकारची फळे आणि पाने यांसह विविध दागिने खरेदी केली जात आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा मागणी वाढल्याचे दिसून येते.- गौरव अष्टेकर, पंडित वामन अष्टेकर ज्वेलर्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.