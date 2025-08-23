पुणे

Ganesh Festival 2025 : गणेशोत्सवानिमित्त चांदीच्या दागिन्यांना मागणी; पूजेच्या साहित्यासह अलंकार घेण्याकडे कल, सराफ पेढीला झळाळी

Pune Markets : गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येताच पुण्यात चांदीच्या पूजेसाहित्याची खरेदी जोरात सुरू असून लक्ष्मी रोड, तुळशीबाग परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी उसळली आहे.
Ganesh Festival 2025
Ganesh Festival 2025Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने गणरायाच्या स्वागतासाठी आणि उत्सव काळात लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठेत मोठी गर्दी होत आहे. उत्सवाच्या निमित्ताने सराफ पेढीलादेखील झळाळी आली आहे. गणपतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या चांदीच्या दागिन्यांची खरेदी सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, शहरातील लक्ष्मी रोड, तुळशीबाग, सदाशिव पेठ या परिसरातील बाजारपेठांमध्ये चांदीचे दागिने घेण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी दिसून आली.

Loading content, please wait...
Ganesh Fesitival
Ganesh Celebration
Ganesh Chaturthi 2025
One-stop facility for Ganesh Mandals
Silver jewelry demand
Puja items shopping

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com